من هي تايلور وارد خطيبة رياض محرز؟.. 13 معلومة عنها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت عارضة الأزياء تايلور وارد، خطوبتها على لاعب نادي مانشيستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، حيث أقيم حفل خطوبة رياض محرز بإحدى جزر اليونان، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تساؤلات حول من هي تايلو وارد خطيبته الجديدة والتي قدم لها خاتما من الألماس، وأظهرا حبهما وتمسكهما ببعضهما، حيث ارتبطا رسميا بعد ما يزيد عن عام من الحب، وفيما يلي الإجابة عن سؤال من هي تايلور وارد خطيبة رياض محرز الجديدة.

تايلور وارد خطيبة رياض محرز

- تبلغ خطيبة رياض محرز، تايلور وارد، من العمر 23 عاما، بينما يبلغ رياض محرز 30 عاما.

- عارضة أزياء شهيرة.

- تايلور وارد هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

- جمعت تايلور وارد علاقة عاطفية سابقة بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، زميل محرز، في مانشستر سيتي.

- قبل قصة الحب، جمعت «تايلور» علاقة صداقة باللاعب الجزائري، وذلك لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته وارتباطه بها.

- يتابع وارد على «إنستجرام»، أكثر من مليون متابع، وكان هذا العدد 300 ألف فقط العام الماضي، إلا أنه تضاعف أكثر من مرة لارتباطها برياض محرز.

- علاقة رياض محرز وخطيبته تايلور وارد تمتد لما يزيد عن عام، إلى أن قرر خطبتها أو طلب زواجها أخيرا.

- خلال مشاركة رياض محرز مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد العام الماضي، دعمته تايلو.

- والدتها أيضا تزوجت من لاعب كرة، وهو آشلي وارد المعتزل.

- تبلغ ثروة والدة تايلور وارد ما يزيد عن 42 مليون جنيه إسترليني.

- لديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

- ارتبط محرز بـ تايلور، بعد انفصاله عن زوجته ريتا، 25 عاما، والتي أنجبت له ابنتين.

- أهدى رياض محرز خطيبته الجديدة خاتم ألماس، حرصت على إظهاره للكاميرات خلال إعلان نبأ خطبتهما أمس، واحتفالهما في اليونان.