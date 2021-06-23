حنين حسام في فيديو قديم: «أنا بعمل لايفات شغل مش كويس ارفعوا قضية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازالت حنين حسام فتاة «التيك توك»، متصدرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب القاء القبض عليها تنفيذًا لحكم الحبس ضدها الذي صدر غيابي منذ أيام بالسجن 10 سنوات بتهمة الإتجار في البشر.

حنين حسام التي خرجت على الجمهور عقب النطق بالحكم عليها، باكية مستغيثة ومطالبة بإعادة النظر في حكمها، ربما لم تدرك من قبل إن محتوى مقاطع الفيديو الخاصة بها ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير، على الرغم من محاولات استخفافها بالنصائح المقدمة لها من قبل.

كيف استفزت حنين حسام الجمهور؟«ارفعوا قضية عليا»

وعقب وقوع الفتاة في قبضة الأمن، مساء أمس، وخروج بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنها، قرر البعض الآخر، مشاركة مقطع فيديو قديم لها وهي تستفز الجمهور الذي هاجمها بسبب محتوى مقاطعها، وعلى رأسها مقطع ترويجها لأعمال للفتيات من غرف نومهن الخاصة.

وأظهر المقطع المتداول، «حنين» وهي بالحجاب قبل نزعه ساخرة: «في ناس بتعمل فيديوهات وبتقول أن حنين بتقدم مقاطع عشان تدعو الناس لأعمال مش كويسة، طب ماترفعوا قضية قاعدين ازاي كدة».

حبس حنين حسام 10 سنوات

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

وفي صباح أمس، تم القبض على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.