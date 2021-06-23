اسوأ صفة حذرت منها دار الإفتاء الفتيات عند الارتباط بشريك الحياة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تحدث الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن الصفات التي يجب على الفتاة الانتباه إليها جيدًا، والحذر منها عند اختيار شريك حياتها، وذلك من خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

وحذر الدكتور مجدي عاشور، من صفة البخل، إذ رأها أسوأ الخصال، وتعتبر أول علامة لعدم حب الطرف الآخر، لأن الإنسان البخيل لا يعرف معنى العطاء والحب هو العطاء الحقيقي بين الطرفين، موضحًا أن هذا في معنى المشاعر، علاوة على بالإضافة إلى وجود نفقات والتزامات بعد الزواج تتعلق بالناحية المادية وبالتالي فالرجل البخيل سيؤدي إلى أزمة حقيقة بعد الزواج وكثير من الصدامات.

هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء المصرية حول هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟، وفي هذا أجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

وأشارت لجنة الفتاوى إلى أن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.