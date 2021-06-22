طلب صور وروج للإباحية.. تفاصيل اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قضية تحرش جديدة بدأ صداها يدوي، بعدما نشر الشاب عمر شريف، الذي يعمل في مجال عرض الأزياء، تعرضه للتحرش الجنسي على يد مصمم أزياء شهير يتحرش بالرجال، دون الإفصاح عن اسمه، ليفاجأ بكم كبير من الرسائل التي تؤكد أنه كرر هذا الأمر مع أكثر من شاب، خاصة هؤلاء الذين يبدأون العمل في مجال الموديلنج وعرض الأزياء من الشباب، وهو ما جعل «عمر» يبدأ في الإفصاح عن اسم المتحرش «م.ك»، ثم يسرد تفاصيل تعرضه لهؤلاء الشباب وكيفية تحرشه بهم.

شهادات وتفاصيل تحرش «م.ك» بالشباب

وأظهرت أولى لقطات الشاشة التي نشرها الشباب، حديث «م.ك»، عن الأفلام الإباحية، حيث قال لأحد الشباب الذي رغب في العمل في مجال الموديلنج، بأنه يشاهد واحدة من نجمات الأفلام الإباحية، وسؤاله آخر عن وجود شعر في جسده، وهل ما إذا كان هذا الشعر يغطي جسده كله، كما أظهرت الشهادات والدردشات التي جمعت الشباب بمصمم الأزياء طلبه صور كاملة للشباب دون ملابس.

واستمرت الشهادات، والتي نشرها الموديل عمر شريف عبر خاصية «استوري»، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فضح مصمم الأزياء

جدير بالذكر أن حكايات فضح مصمم الأزياء الشهير «م.ك»، بدأت بنشر الموديل الشاب «عمر الشريف»، فيديو له يروي تعرضه للتحرش على يد «م. ك»، ونشر صورا وفيديوهات تدعم الاتهامات التي وجهها الأخير من محادثات خاصة بينهما، قبل أن تنشر فتاة شهادتها عن صديقها.

وقالت الفتاة إنها رواية يجب أن تظهر للجمهور، لفضح المتحرش وضرورة ضبطه ومحاكمته على أفعاله، لأن الرجال هم أكثر ما يصمتون عن تعرضهم للتحرش الجنسي، ويخشون نظرة المجتمع، والوصمة فيما بعد، وخلال ساعات قليلة من نشر شهادات التحرش، قرر المصمم الشهير إغلاق كافة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يرسل تهديدات إلى عمر شريف، بضرورة الصمت وحذف الفيديو الذي جاء فيه اسم المصمم الشهير.