فوائد الفراولة لبشرة العروس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 05:39 مساءً - اقترب موعد زفافك، وتبحثين عن أفضل العلاجات التي تُعنى بجمال بشرتك، بعيداً عن الحقن التجميلية وغيرها من التقنيات؟! حتماً ستجدين غايتك من خلال تطبيق ماسكات طبيعية من الفراولة، هذه الفاكهة التي تمتاز بخصائص جمالية لا تُعد ولا تحصى لبشرة العروس.

إليك، طرق إضافة الفراولة إلى الوصفات الطبيعيّة لتعزيز جمال بشرتك.



الفراولة لبشرة العروس بخلطات طبيعية

منافع الفراولة لبشرة العروس كثيرة





خلطة الفراولة لتنعيم بشرة الوجه وترطيبها

تعتبر الفراولة مُقشراً فعّالاً لإزالة الخلايا الميتة

تحتوي الفراولة على مواد غذائيّة مُفيدة للبشرة، مثل مضادات الأكسدة، وحمض ألفا هيدروكسي، وفيتامين ج، وحمض الساليسيليك، وتُعتبر مُقشراً فعّالاً لإزالة الخلايا الميتة، وإنتاج خلايا جلديّة جديدة.



المكوّنات:

حبتان إلى ثلاث حبّات من الفراولة الطازجة.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُهرس حبّات الفراولة جيّداً في وعاء صغير للحصول على معجون سلس. توضع على بشرة الوجه، وتفرك بلطف باستخدام الأصابع. تترك على البشرة لمدّة 15-20 دقيقة. تُغسل البشرة بالماء الدافىء. تُكرّر مرّتين في الأسبوع.

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الفراولة وزيت الزيتون والسكر لتقشير البشرة

تثساعد هذه الخلطة في تعزيز صحة بشرة العروس ومنحها ملمساً ناعماً

تحتوي الفراولة على خصائص تُساعد على تقشير البشرة، والتخلّص من الخلايا الميّتة، وعند مزجها مع زيت الزيتون والسكّر نحصل على مُقشّر فعّال يُساعد على التخلّص من الأوساخ، والشوائب، وتعزيز صحة البشرة، ونعومتها.

المكوّنات:

قطع من الفراولة الطازجة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُهرس الفراولة جيداً، ويُضاف لها السكّر، وزيت الزيتون، وتُمزج المكوّنات جيّداً. توضع على البشرة، وتُفرك برفق باستخدام أطراف الأصابع على شكل حركات دائريّة. تترك على البشرة لمدّة لاتقل عن 15 دقيقةً. تُغسل البشرة بالماء العادي. تكرر العمليّة يومياً.



الفراولة والموز لإزالة شوائب البشرة

تُفيد هذه الخلطة في التخلص من شوائب البشرة

يساعد مزيج الفراولة والموز على التخلص من الشوائب والبقع ومشاكل البشرة.

المكوّنات:

ربع كوب من الموز الناضج.

بعض من حبات الفراولة الطازجة.

ربع كوب من القشدة الحامضة أو الزبادي.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُهرس الموز والفراولة جيداً، ويُضاف له العسل، والقشدة أو الزبادي، وتُمزج المكوّنات مع بعضها البعض جيداً. توضع على بشرة الوجة كاملة. تترك على بشرة الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة. تغسل بشرة الوجه بالماء الفاتر.

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الفراولة لتنعيم وترطيب شفاه العروس

تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يُعزز رطوبة الشفاه، ويخفّف من لونها الداكن.

المكوّنات:

شريحة من الفراولة.

طريقة الإستخدام:

تُفرك شريحة الفراولة على الشفاه بلطف لمدّة دقيقتين. تُترك على الشفاه لمُدّة خمس دقائق. تغسل بالماء الفاتر.



فوائد الفراولة الجمالية

فوائد الفراولة الجمالية للعروس

تُعتبر الفراولة من الفواكه الشهيّة، وتمتاز بلونها الأحمر الداكن، وباحتوائها على العديد من العناصر المهمة مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، والحديد، والفسفور، والكالسيوم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تدخل في العديد من الصناعات التجميليّة.

تتكوّن الفراولة من حمض الإيلاجيك، ومُضادّات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعّة الشمس، وتقّلل من نسبة تراجع مستوى الكولاجين في البشرة، الأمر الذي يحدث نتيجةً للتقدم في السن، وبالتالي تخفف من ظهور التجاعيد على البشرة.

في البشرة، الأمر الذي يحدث نتيجةً للتقدم في السن، وبالتالي تخفف من ظهور التجاعيد على البشرة. تُنظّف الفراولة الوجه من الأوساخ والدهون الزائدة؛، نظراً لاحتوائها على فيتامين ج بكثرة.

توحّد الفراولة لون الوجه، كما تزيل التصبّغات والنمش الموجود على الوجه. تبيّض الوجه بشكلٍ فعّال.

تحدّ الفراولة من جفاف الوجه، وتُغذي البشرة بالفيتامينات، والعناصر الغذائيّة الأساسيّة.

تحتوي الفراولة على أحماض طبيعيّة تُسهم في القضاء على حب الشباب الذي يظهر نتيجة إفراط البشرة في إفراز الزيوت الطبيعيّة.

تحتوي الفراولة على مُقشّر طبيعي متمثّل في حمض الصفصاف يُساعد على إزالة الخلايا الجلديّة الميّتة للتخلّص من البثور والرؤوس السوداء للبشرة.

تُساعد الفراولة في التخلّص من الهالات السوداء وتقليل الانتفاخ المُحيط بالعين.

تعمل الفراولة على إنتاج خلايا جديدة للجلد في منطقة الشفاه، والحصول على بشرة ملساء.



الفراولة في سطور

خصائص الفراولة

تُعرف الفراولة بالفريز، والتوت الأرضي، أو توت الأرض، والشليك، وتُعود أصول الفراولة إلى أوروبا في القرن الثامن عشر، وهناك 103 أنواع وسلالات مختلفة من الفراولة، التي يستمرّ موسمها من شهر نيسان وحتّى شهر حزيران، كما أنّها متوفّرة على مدار السنّة، ويُمكن الحصول عليها مُجمّدة. تُعتبر الفراولة من النباتات التي تؤكل فاكهتها، ويُصنع من أوراقها أنواع من الدواء الطبي، ولها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تعمل على معالجة أمراض الكبد، والتخلص من مشكلة الإسهال، وتقلل من التوتر العصبي، وتقوي الدم، وتعمل على الوقاية من مرض السرطان، ومرض الزهايمر، والتهاب المفاصل، ولها الكثير من الفوائد على البشرة، فهي تساعد على تهدئة البشرة والتخلص من الطفح الجلدي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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