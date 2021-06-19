على غرار «رمضان مبروك».. مدرس يفاجئ فتاة أثناء خطبته لها «إعربي الجملة دي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر يوم طلب خطبة فتاة لشاب، من الأيام المميزة التي تظل مواقفها عالقة في ذاكرة الفتيات بتفاصيلها، لكنّ «آية» صاحبة الـ22 عامًا، لم تستطيع كتمان الموقف الغريب الذي واجهته، عندما تقدم لها شاب يعمل مدرسا لمادة اللغة الغربية لخطبتها، وفاجأها بطلب غريب، أعاد إلى الأذهان مشهد تقدم الفنان محمد هنيدي لخطبة فتاة، ضمن أحداث فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، حينما طلب منها إعراب إحد الجمل.

وعلى غرار ما حدث في فيلم النجم محمد هنيدي «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، تحكي أية موقفًا غريبًا حدث لها من شاب تقدم لخطبتها، منذ أيام قائلة: «تقدم لي شاب لخطبتي في منزلنا، وهو يعمل مدرسًا للغة العربية، وكعادة هذه المناسبات، ولأن أي شخس قد يتعرض لحالة من التوتر في مثل هذه المواقف، تفاجأت بطلب غريب منه».

وتابعت في حديثها لـ«هن»: «رغم أنه 27 سنة، لكن حسيت أنه مش بيعرف يفتح مواضيع، وكمان حسيت تجاهه بقبول من حيث الشكل والطباع وطريقة الكلام، وأسرته وأسرتي اتكلموا مع بعض، وبدأنا نتكلم أنا وهو، ووسط الكلام لاقيته مسك ورقة وقلم، وكتب جملة، وقالي بممازحة: «عايز إعراب للجملة دي».

وفي سياق منفصل، فسخ شاب يدعى «عبدالرحمن» خطوبته، بسبب موقف غريب بعد خلافات بدأت بسبب تعليق لها على أحد المنشورات بجروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واكتشف أن هذا الجروب يتولى الدفاع عن حقوق المرأة بطريقة لا يفضلها.

وكشف عبدالرحمن، الشاب المصري المقيم في ألمانيا، أنه فسخ خطوبته من فتاة تعيش في ألمانيا، وتحمل الجنسية المصرية أيضَا قائلًا: «اتفقت مع أهلها على الرؤية الشرعية وحدث توافق في البداية وقبول واستمرت الخطبة لفترة ثم حدثت خلافات بعد ذلك وأخبرت والدها بأنني لن أكمل».

«عبدالرحمن» يفسخ خطوبته بعد أسبوعين: «لقيتها كاتبة تعليق في جروب فيمنست»

وأضاف الشاب في تصريحات خاصة لـ«هن»: «ليس لدي مانع في المساواة بيني وبينها في كل شيء موضحًا «مكانش عندي مانع نهائي في موضوع المساواة لأن كل واحد له قناعته وفكره لكن مش هينفع ناخد من ثقافة الغرب اللي يعجبنا ونأخذ من الشرق اللي يعجبنا ونعمل كوكتيل دا مكانش مناسب بالنسبة لي».