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الامارات | نسبة المزارعين العضويين ترتفع في ألمانيا

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فرانكفورت ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المزارعين العضويين ترتفع في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي، أمس، أن ما يقرب من 26 ألفاً و100 مزارع في ألمانيا، زرعوا عضوياً العام الماضي، مقابل 16 ألفاً و500 مزارع قبل 10 أعوام.

وبحسب البيانات، ارتفعت بذلك نسبة المزارعين العضويين بين إجمالي المزارعين في ألمانيا إلى 10%، مقابل 6% عام 2010.

وغطت الزراعة العضوية مساحة 6.1 ملايين هكتار، بزيادة قدرها 69% على عام 2010. وتشكل إجمالي مناطق الزراعات العضوية حالياً 6.9% من إجمالي المناطق الزراعية في ألمانيا.

ويوجد أكثر من نصف المزارعين العضويين في ولاية بافاريا جنوب البلاد، وولاية وبادن-فورتمبرغ جنوب غرب البلاد.

وبلغ إجمالي عدد العمليات الزراعية العام الماضي 262 ألفاً و800 عملية، مع اتجاه مستمر نحو إقامة مزارع أقل عدداً، لكن أكثر اتساعاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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