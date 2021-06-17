هذا يحدث لك إذا امتنعت عن تناول الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوصي الأطباء بضرورة تناول الأسماك للحصول على العناصر الغذائية، بالإضافة إلى البروتين والدهون الصحية، وبالرغم من ذلك قد لا يفضلها بعض الأشخاص.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم "الخليج 365"، ماذا يحدث لك إذا امتنعت عن تناول الأسماك، وفق ما ذكر موقع "thelist".

يعد تناول الأسماك (خاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل والسلمون المرقط) مفيدًا لك، حيث إنها مليئة بالفيتامينات مثل فيتامين د، وهو عنصر غذائي قد لا يكون موجودًا في نظامك الغذائي اليومي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد عقلك وجسمك على العمل بشكل أفضل.

إذن عندما تتوقف عن تناول تناولها قد تزيد خطر الإصابة بالنوبات المتعلقة بالقلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يمكن أن يساعد تناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل في تعزيز صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وتقليل احتمالية حدوث جلطات الدم وعدم انتظام ضربات القلب، وحتى تقليل الدهون الثلاثية.

فيما يلي طريقتين يمكن أن يساعدان في تحسين صحتك عند تناول السمك:

إذا وجدت نفسك أكثر نسيانًا من المعتاد، فمن الأفضل تناول سمك السلمون، ووجدت دراسة نشرتها The Atlantic أن الأشخاص الذين يتناولون السمك ذاكرتهم أقوى وقادرين على تقليل فرص الإصابة بالعيوب المعرفية والخرف، لذلك إذا كنت تبحث عن تعزيز قدراتك العقلية، فعليك التأكد من تضمين هذه الوجبة أسبوعيا.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع أن تناول السمك يقلل من الاكتئاب بنسبة 17٪ مقارنة بمن لم يأكله، ويُعتقد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك قد تؤثر بطريقة ما على الدوبامين والسيروتونين، وهما ناقلان عصبيان مهمان للغاية يساعدان في تنظيم الحالة المزاجية.