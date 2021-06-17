الامارات | «نتفليكس» تخلِّد مصمم الأزياء هولستن بمسلسل

شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تخلِّد مصمم الأزياء هولستن بمسلسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدع مصمم الأزياء الأميركي، هولستن، قبعة «بيلبوكس» الأيقونية التي اعتمدتها جاكلين كينيدي، وصنع ملابس لنجمات مثل لورين باكال وليزا مينيلي.

توفي هولستن في سان فرانسيسكو عام 1990 عن 57 عاماً، ومن حينها نُسيت تقريباً تصميماته المنسدلة الفضفاضة، المصنوعة من خامة ألتراسويد الاصطناعية، على سبيل المثال. اسمه أقل شهرة بين الناس اليوم من غيره من رموز الموضة، مثل كريستوبال بالنسياجا وهوبير دو جيفنشي ورالف لورين وكالفين كلاين.

والآن خلَّدت شبكة البث التدفقي «نتفليكس»، والمنتج غزير الإنتاج ريان ميرفي، أيقونة الأزياء في مسلسل سيرة ذاتية يمكن مشاهدته في مختلف أنحاء العالم.

ومن الأعمال التي أنتجها ميرفي: أميركان هرور ستوري وراتشد وجلي وبوز وهوليوود.

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