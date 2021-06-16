ملك أحمد زاهر تلفت الانتباه بنحافتها الملحوظة «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها أثارت تفاعل بين المتابعين نظرًا لظهورها بعد فقدت الكثير من وزنها ما أثار إعجاب متابعيها.

وجاءت الصورة من إحدى حفلات الفنان عمرو دياب، وتألقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، وهي مرتدية فستان أسود أنيق، أظهر نحافة جسدها، وتفاعل معها متابعيها في الكثير من تعليقات «إزاي خسيتي كدا، قوليلنا خسيتي كدا إزاي، ربنا يحفظك بجد، زي القمر يا ملوكة، كل ما تكبري كل ما تحلوي».

وأبرزت الصورة تغير شكل الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، بعدما تداولت عدة صور لـ«ملك»، وهي بوزن زائد قبل فترة.

ملك زاهر في نسل الأغراب

وشاركت الفنانة ملك أحمد زاهر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر.

من هي ملك أحمد زاهر؟

- فنانة شابة، ولدت في 1 يوليو عام 2002.

- ملك هي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر.

- تبلغ من العمر 19 عامًا.

- ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كمسلسل«القاصرات»، إذ كانت واحدة من أزاوج الفنان صلاح السعدني.

- توقفت هي وشقيقتها ليلى، عن التمثيل لبضع سنوات، بناءً على رغبة والدهم أحمد زاهر.

- وخلال تصريحات إعلامية مسبقة، قالت ابنة الفنان أحمد زاهر، إنها لم تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل في البداية، مؤكدة أنها كانت متفهمة لقرار والدها في منعها هي وشقيقتها ليلى، من الظهور بالأعمال الدرامية في فترة المراهقة: «كنت مسمياه قاهر الدراما».