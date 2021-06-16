انتبه.. هذه الأطعمة تجعلك تشعر بالنعاس مباشرة بعد تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من منا لم يعاني من تلك الرغبة المفاجئة في أخذ قيلولة بعد الأكل مباشرة، وكنا نظن أن حب الاسترخاء أو قضاء يوم شاق في العمل هو ما يسبب لنا هذا النعاس، ولكن يبدو أن لنوع الطعام الذي نستهلكه كل يوم تسبب ذلك أيضا.

نستعرض لكم أبرز الأطعمة التي يمكنها أن تسبب النعاس مباشرة بعد تناولها، حسب ما ذكر موقع "brightside".

- منتجات الألبان:

من بين جميع منتجات الألبان الأخرى ، تتمتع الأجبان الصلبة بأكبر قدر من الاسترخاء، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، ستؤدي إضافة البسكويت إلى الجبن إلى تأثير أقوى على النوم حيث تعمل الكربوهيدرات على تكثيف وظيفة.

- اللوز:

كونه غني بمادة التربتوفان، وهو حمض أميني ينتج الميلاتونين والذي يعرف باسم "هرمون النوم"، بالإضافة إلى ذلك، هذه المكسرات مليئة بالمغنيسيوم الذي يخفف من توتر العضلات ويجعلك تشعر بالنعاس.

- الموز:

يؤدي السكر والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الموز إلى، دخول التربتوفان إلى الدماغ بسهولة، وبالتالي يعزز الشعور بالنعاس.

- الجوز:

على الرغم من احتوائه على نسبة أقل من التربتوفان مقارنة باللوز، ومع ذلك فإن له مصدره الخاص به من الميلاتونين، فقد أظهرت الأبحاث أن استهلاكه قد يزيد من تركيز هذا الهرمون في الدم، ويجعلك تشعر بالنعاس الشديد.

- شاي البابونج:

يعتبر البابونج غنياً بالجلايسين، وهو حمض أميني ذو تأثير مهدئ خفيف يريح العضلات والجهاز العصبي، لذا بعد شرب كوب من شاي البابونج، ستلاحظ أنك ستشعر بالحاجة إلى النوم.

- بذور اليقطين:

بالإضافة إلى التربتوفان، تحتوي بذور اليقطين على كميات كبيرة من الزنك والمغنيسيوم، وهذه المركبات تجعلك هادئاً ومسترخياً، وعاجزاً عن مقاومة النعاس.

- الأرز الأبيض

يؤدي تناول الأرز الأبيض إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يمكن أن يسبب النعاس بعد 3 إلى 4 ساعات من الانتهاء من وجبتك، وقد وجد الباحثون أن أرز الياسمين، على وجه الخصوص، يجلب النوم أسرع من أنواع الأرز الأخرى.

- الأسماك الدهنية:

تزيد الأحماض الموجودة في السلمون والتونة والأسماك الأخرى الغنية بالدهون من إنتاج الميلاتونين، وتقلل هذه الأحماض من مستوى هرمونات الإجهاد والتوتر في الدم، وبعد تناولها مباشرة، ستجد أن الشيء الوحيد الذي تريد القيام به هو الاسترخاء والنوم.