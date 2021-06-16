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الامارات | صحة.. ارتفاع ضغط الدم.. خطر على العين أيضاً

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دوسلدورف ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضاً؛ إذ قد يُلحق ضرراً بالأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في شبكية العين، وأضافت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على تعرض الأوعية الدموية بشبكية العين للضرر، من خلال ملاحظة بعض الأعراض، مثل الدوار واضطرابات الرؤية، مشددة على ضرورة أخذ هذه الأعراض على محمل الجد، وعلاجها على وجه السرعة؛ لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بالعمى. وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح، والمواظبة على ممارسة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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