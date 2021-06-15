الامارات | 3 بهارات مفيدة جدا للحماية من آلام المفاصل

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بهارات مفيدة جدا للحماية من آلام المفاصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة (Arthritis Foundation ) أن الزنجبيل، والكركم، والقرفة، من أفضل أنواع التوابل للحماية من آلام المفاصل.

وأضافت المؤسسة الطبية الشهيرة "أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضا من أعراض هشاشة العظام، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تجد مثل هذه الفائدة. ويُعرف الكركمين بأنه المادة الكيميائية النشطة في جذر الكركم؛ فهو يمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب.

وأظهرت العديد من التجارب البشرية فائدة مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تترجم إلى تقليل آلام المفاصل وتورمها".

ونقلت "روسيا اليوم" عن الدراسة: "تحتوي القرفة على cinnamaldehyde وحمض سيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة".

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