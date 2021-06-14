طلاق واتهامات.. القصة الكاملة لأزمة محمد السبكي وطليقته ياسمين نيار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد إثارتها أزمة جديدة بينها وبين طليقها المنتج محمد السبكي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما كشفت عن محاولات الأخير للرجوع إليها وهي لا تزال ترفض الأمر.

تفاصيل زواج ياسمين نيار ومحمد السبكي

مفاجأة من العيار الثقيل، فجرتها المطربة الجزائرية، في أكتوبر عام 2019، بعدما كشفت خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن زواجها رسميا من المنتج محمد السبكي.

ابتزاز ونفي

وخلال الفيديو، نفت «ياسمين» الشائعات التي تم تداولها بشأن ابتزازها للمنتج محمد السبكي مقابل حصولها على مبلغ نصف مليون دولار، وذلك على خلفية كشفها علاقة زواجهما أمام وسائل الإعلام.

وتابعت موضحة، أن المنتج المصري حاول تشويه صورتها من قبل، وهي لم تقم بابتزازه على الإطلاق.

اتهامات متبادلة

وأوضحت الفنانة الجزائرية أنه خلال فترة زواجها من السبكي التي استمرت عدة أشهر، لم ينفق عليها، فضلا عن تلقيها أذى كبيرا منه، ما أجبرها إلى تركه وانتقالها إلى محل إقامتها بالعاصمة السويسرية.

وعلى الرغم من إنكار محمد السبكي لزواجه من ياسمين نيار، إلا أن الأخيرة زعمت خلال عام 2020، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، أنه يرغب في العودة إليها، بل وأرسل إليها تذاكر طيران للعودة من سويسرا إلى مصر.

من هي ياسمين نيار؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن ياسمين نيار.

- مطربة جزائرية، قدمت عددا من الأغنيات المختلفة.

- من مواليد عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عاما.

- تحمل الجنسية السويسرية.

- عام 2016، كانت بداية انطلاقتها الفنية.

- قاضت الفنان عصام كاريكا بسبب تعاقدهما سويا على إحدى الأغنيات ولن يتم إكمال الاتفاق.

- تتميز بنشرها لصورها الجريئة عبر صفحاتها، وهو ما يعرضها للهجوم في الكثير من الأحيان.

- يتابعها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أكثر من 3 ملايين متابع، وحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 172 ألف شخص.