الامارات | عالم فيراري أبوظبي تطلق تجربة «شوماخر بطل سكودريا»

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فيراري أبوظبي تطلق تجربة «شوماخر بطل سكودريا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بأسطورة سباقات «فورمولا 1» مايكل شوماخر، أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن افتتاح تجربة «شوماخر.. بطل فيراري سكودريا» الجديدة، بالتعاون مع متحف فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية، حيث تأخذ التجربة الضيوف في جولة بصرية فريدة تستعرض مسيرة بطل العالم سبع مرات في سباقات «فورمولا 1» مايكل شوماخر.

وستنظم التجربة الجديدة لتستعرض مسيرة مايكل شوماخر الحافلة بالإلهام وقصص النجاح من خلال عرض مقاطع فيديو مؤثرة للحظات تاريخية مع فريق فيراري سكودريا عام 2000، كما ستتيح التجربة للضيوف فرصة فريدة لمشاهدة سيارة فيراري الأسطورية F1-2000 التي فاز بها شوماخر بلقبه العالمي الأول مع فريق فيراري سكودريا عام 2000 إلى جانب الكؤوس التي فاز بها في السباقات السبعة في الموسم نفسه، وسيتم عرض تجربة «شوماخر.. بطل فيراري سكودريا» في سينما مارانيلو عبر عروض عدة على مدار اليوم.

وبهذه المناسبة، قالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: «يسعدنا إطلاق هذه التجربة الجديدة التي تستعرض مسيرة مايكل شوماخر الذي يعتبر مثالاً أعلى وموهبة استثنائية للكثير من متابعي عالم سباقات السيارات، إذ تحتفي هذه التجربة المميزة في عالم فيراري أبوظبي بالإرث الفريد والإنجازات الكبيرة لهذه الشخصية العالمية».

وتضم عالم فيراري أبوظبي العديد من المرافق الترفيهية العائلية والألعاب المشوقة، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ مميزة. وتحتضن عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس الأفعوانية الأسرع في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وافتتحت «عالم فيراري أبوظبي» أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، حيث تنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة، كما تقدّم عروضاً ترفيهية حية ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الزوار من أنحاء العالم كافة.

وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي، أطلقت المدينة تجربتين ترفيهيتين جديدتين كلياً هما تجربة «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي». وكانت عالم فيراري أبوظبي قد أطلقت أيضاً في وقت سابق هذا العام «منطقة العائلة» التي صممت لتمنح ضيوف المدينة من العائلات والزوار الصغار المزيد من مشاعر المرح والترفيه عبر أربع نسخ مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية، كما أطلقت عالم فيراري أبوظبي معرض «هايبر كارز - مسيرة التطور نحو التفرّد»، والذي يضم مجموعة من أجمل سيارات فيراري النادرة وذات الإصدار المحدود كتلك المعروضة في معرض فيراري بمدينة مارانيلو الإيطالية.

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