لايف ستايل

طريقة عمل بيتزا بالفراخ بالصور خطوة بخطوة.. تعلميها بسهولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:48 م | الأحد 06 يونيو 2021

طريقة عمل بيتزا بالفراخ بالصور خطوة بخطوة

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل بيتزا بالفراخ بالصور خطوة بخطوة، وذلك من خلاله برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بسهولة خطوة بخطوة من خلال التقرير التالي الذي عرض طريقتها بالصور.

مقادير عمل بيتزا بالفراخ خطوة بخطوة

كيلو دقيق 

كوب زبادى 

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

3 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس 

2 ملعقة كبيرة خميرة 

رشة ملح 

رشة زعتر 

رشة سكر 

ماء للعجن 

bcc78540fc.jpg

دقيق السيمولينا للفرد

دجاج 

بصل 

فلفل ألوان 

ثوم مفروم 

مقادير عمل الصلصة

طماطم مقشرة 

كمون 

معجون طماطم 

ثوم 

زيت 

بهارات 

ملح 

فلفل أسود

جوزة الطيب 

زعتر 

رشة سكر 

مكعب مرقة 

d179892e99.jpg

طريقة عمل بيتزا بالفراخ خطوة بخطوة

يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة وملح وسكر تضاف الزبادي والماء واعجني الخليط مع رشة زعتر.

يضاف الزيت والمزيد من الماء واستمري في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة ثم يقسم العجين كويرات متساوية وتترك لترتاح.

تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق سيمولينا ثم ضعيها في صينية وضيفي الصلصة.

65630be0cf.jpg

يشوح الدجاج مع البصل فى طاسة مع زيت ثم يضاف اليها الفلفل الالوان مع الثوم المفروم و ملح وفلفل

تترك حتى تنضج ثم يضاف على الصلصة وتدخل فرن ساخن لتنضج وتقدم

طريقة عمل الصلصة

يوضع الثوم مفروم في طاسة بها زيت للصلصة واتركيه حتى يحمر ثم يضاف إليه رشة من السكر مع مكعب المرقة

تضاف صلصة الطماطم والطماطم المقشرة بعد تقطيعها وتترك لتتسبك مع ملح وفلفل ورشة زعتر  والكمون والبهارات ورشة جوزة الطيب

7019f6a823.jpg

بيتزا بالفراخ والريحان

وعرضت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل بيتزا بالفراخ والريحان، وذلك من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل بيتزا بالدجاج والريحان

كيلو دقيق 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

ملعقة كبيرة سكر 

ملح 

ماء دافىء 

زيت ذرة

جبنه موتزاريلا 

صدور دجاج مسلوقه 

ريحان طازج 

98fbc823a0.jpg

مقادير صلصة البيتزا

زيت زيتون 

ملعقة كبيرة ثوم مفروم 

صلصة طماطم 

طماطم كونكاسيه مكعبات 

زعتر 

سكر أبيض 

طريقة عمل بيتزا بالدجاج و الريحان

اخلطي الخميرة والسكر والماء الدافئ ورشه الملح جيدا

ضيفي الدقيق و قليل من الزيت واعجنيها بشكل جيد واتركيها تخمر

افردي عجينه البيتزا بواسطه النشابة مع اضافه رشه من الدقيق وضعيها في صينية مدهونه برشه زيت

شوحي الثوم مع شرائح البصل وضيفي الصلصة على العجينة مع البصل مع الثوم

ضعي قطع الدجاج والريحان والجبنة الموتزاريلا وادخليها الفرن لمده 10 دقائق حتى تصل لمرحلة النضج وقدميها بالهنا

e2cc6bc917.jpg

طريقة تحضير صلصة البيتزا

ضعي طاسه علي النار بها زيت زيتون

شوحي الثوم في زيت الزيتون ثم ضيفي الطماطم والصلصة

ضعي قليل من السكر مع قليل من الزعتر واتركيها علي تغلي ثم ارفعيها

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا