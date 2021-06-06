طريقة عمل بيتزا بالفراخ بالصور خطوة بخطوة.. تعلميها بسهولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل بيتزا بالفراخ بالصور خطوة بخطوة، وذلك من خلاله برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بسهولة خطوة بخطوة من خلال التقرير التالي الذي عرض طريقتها بالصور.

مقادير عمل بيتزا بالفراخ خطوة بخطوة

كيلو دقيق

كوب زبادى

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

3 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

رشة زعتر

رشة سكر

ماء للعجن

دقيق السيمولينا للفرد

دجاج

بصل

فلفل ألوان

ثوم مفروم

مقادير عمل الصلصة

طماطم مقشرة

كمون

معجون طماطم

ثوم

زيت

بهارات

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

زعتر

رشة سكر

مكعب مرقة

طريقة عمل بيتزا بالفراخ خطوة بخطوة

يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة وملح وسكر تضاف الزبادي والماء واعجني الخليط مع رشة زعتر.

يضاف الزيت والمزيد من الماء واستمري في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة ثم يقسم العجين كويرات متساوية وتترك لترتاح.

تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق سيمولينا ثم ضعيها في صينية وضيفي الصلصة.

يشوح الدجاج مع البصل فى طاسة مع زيت ثم يضاف اليها الفلفل الالوان مع الثوم المفروم و ملح وفلفل

تترك حتى تنضج ثم يضاف على الصلصة وتدخل فرن ساخن لتنضج وتقدم

طريقة عمل الصلصة

يوضع الثوم مفروم في طاسة بها زيت للصلصة واتركيه حتى يحمر ثم يضاف إليه رشة من السكر مع مكعب المرقة

تضاف صلصة الطماطم والطماطم المقشرة بعد تقطيعها وتترك لتتسبك مع ملح وفلفل ورشة زعتر والكمون والبهارات ورشة جوزة الطيب

بيتزا بالفراخ والريحان

وعرضت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل بيتزا بالفراخ والريحان، وذلك من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل بيتزا بالدجاج والريحان

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملح

ماء دافىء

زيت ذرة

جبنه موتزاريلا

صدور دجاج مسلوقه

ريحان طازج

مقادير صلصة البيتزا

زيت زيتون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

صلصة طماطم

طماطم كونكاسيه مكعبات

زعتر

سكر أبيض

طريقة عمل بيتزا بالدجاج و الريحان

اخلطي الخميرة والسكر والماء الدافئ ورشه الملح جيدا

ضيفي الدقيق و قليل من الزيت واعجنيها بشكل جيد واتركيها تخمر

افردي عجينه البيتزا بواسطه النشابة مع اضافه رشه من الدقيق وضعيها في صينية مدهونه برشه زيت

شوحي الثوم مع شرائح البصل وضيفي الصلصة على العجينة مع البصل مع الثوم

ضعي قطع الدجاج والريحان والجبنة الموتزاريلا وادخليها الفرن لمده 10 دقائق حتى تصل لمرحلة النضج وقدميها بالهنا

طريقة تحضير صلصة البيتزا

ضعي طاسه علي النار بها زيت زيتون

شوحي الثوم في زيت الزيتون ثم ضيفي الطماطم والصلصة

ضعي قليل من السكر مع قليل من الزعتر واتركيها علي تغلي ثم ارفعيها