7 زيوت طبيعية تغير مظهرك للأفضل خلال أيام.. "السمسم للأسنان والكركديه للشعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تميز الزيوت الطبيعية بمفعولها وفوائدة الغذائية، إذ ينصح خبراء التجميل باستخدام 7 أنواع منها لتغيير مظهرك للأفضل خلال أيام معدومة.

هل تعلمين أن زيت السمسم يساعد على تبييض الأسنان أو أن زيت الكركديه يعمل على نمو الشعر؟.. إليك أنواع الزيت المختلفة التي يجب عليك الحرص على استخدامها باستمرار، وذلك وفقا لموقع "brightside"

1- زيت السمسم لأسنان بيضاء:

يحتوي زيت السمسم على العديد من أحماض وعناصر البوليفيتامينات، اشطفي فمك بهذا الزيت، وستصبح أسنانك أكثر بياضًا، مع تحسين اللثة وتجويف الفم واللسان، فقط تأكدي من القيام بذلك بشكل صحيح.

سوف تحتاجين:

-ملعقة كبيرة زيت سمسم

-1/2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

-1/4 كوب ماء دافئ

الطريقة:

-خذي الزيت في فمك وضعيه لمدة 15-20 دقيقة كما لو كنتي تمتص قطعة حلوى وبعد ذلك اشطفيه.

-يجب أن يغير الزيت لون أسنانك إلى الأبيض، إذا لم يحدث ذلك، فقومي بزيادة المدة.

2- زيت الكركديه لنمو الشعر:

الكركديه هو ما يحتاجه الشعر الرقيق، حيث يساعد فيتامين سي الموجود في الزيت على زيادة الكولاجين في الشعر، بينما تعمل الأحماض الأمينية على تغذية وتقوية الجذور، ويمكن أن تنمو بصيلات الشعر الميتة من جديد، لذلك سيصبح شعرك أكثر سمكًا ويزداد حجم تسريحتك.

الطريقة:

أضفي 3 قطرات من زيت الكركديه العطري إلى 100 مل من الشامبو الخاص بك.

-ضعي الشامبو على الشعر المبلل، ودلكي رأسك حتى تصل إلى الجذور والجلد، اتركي الشامبو لمدة 2-3 دقائق.

-يغسل بالماء الدافئ، ويكرر إذا لزم الأمر. استخدمي مكيف شعرك بعد ذلك.

إذا كان شعرك فاتحًا، يجب عليك أولاً استشارة مصفف الشعر لأن زيت الكركديه يحتوي على أصباغ صبغية.

3-زيت الخروع لكثافة الحواجب والرموش:

العيب الوحيد لزيت الخروع هو رائحته، بخلاف ذلك، فهو مفيد بشكل شامل، حيث تعمل المواد الزيتية على تحسين التمثيل الغذائي للخلايا، بينما تمنع الأحماض الدهنية واللينوليك الرطوبة من التبخر وتحمي الشعر الصغير من التساقط والجفاف وتأثيرات الحرارة والشمس.

سوف تحتاج:

أنبوب ماسكارا فارغ

3-5 مل زيت الخروع

الطريقة:

-كل ماسكارا أخرى تحتوي على سيليكون يذوب في الحرارة، اغسلي الأنبوب والفرشاة بالماء الساخن لشطف بقايا الماسكارا.

-املأ الأنبوب بزيت الخروع، واحفظيه في مكان دافئ ولكن ليس ساخنًا.

-ضعي الماسكارا على حاجبيك ورموشك قبل الذهاب إلى الفراش.

-سترى النتائج الأولى في غضون أسبوع، وبعد أسبوعين ستصبح رموشك أطول بشكل ملحوظ.

4-زيت بذور الكتان للتخلص من السموم:

يعتبر زيت بذور الكتان علاجًا سحريًا تقريبًا منذ زمن، به مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية والفيتامينات والبوتاسيوم تجعلها عنصرًا ضروريًا لأي شخص، إنه يزيل سموم جسمك بعناية، ويعيد عمليات التمثيل الغذائي بعد سبعة أيام من تناوله بانتظام، لتحقيق نتائج أفضل، اجعله جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

تناول ملعقة صغيرة في الصباح مع القليل من الماء البارد إذا لزم الأمر، وتناول الفطور بعد نصف ساعة، كرره قبل 30-40 دقيقة من العشاء.

5-زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب:

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهابات ومبيدات الجراثيم ومبيدات الفطريات والفيروسات والتئام الجروح، ويستخدم عادة لعلاج حب الشباب وكعناية بالبشرة الدهنية أو التي تعاني من مشاكل.

سوف تحتاجين:

-ملعقين صغيرتين من دقيق الشوفان

-ملعقتين من طين تجميلي

-قطرتان من زيت شجرة الشاي

الطريقة:

امزجي دقيق الشوفان والطين في طبق.

يضاف الزيت ويخلط جيدا.

ضعيه على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

يغسل بالماء البارد.

6-زيت الزيتون لنعومة القدمين:

تناول زيت الزيتون، بفضل الأحماض الدهنية الأحادية المشبعة، يفيد الكبد والمعدة، كما أنه يقلل من مستويات الكوليسترول، ويحسن هذا الزيت المغذي من الخارج حالة الجلد والشعر والأظافر، ويمكن استخدامه كعلاج منفصل أو بالاشتراك مع منتجات التجميل الأخرى.

سوف تحتاج:

-200 مل زيت زيتون

-5 قطرات من عصير الليمون

-كحول معالج باليود

الطريقة:

-سخني الزيت قليلاً.

-أضفي عصير الليمون.

-انقعي قدميك في الزيت واتركيهما هناك لمدة 10-15 دقيقة.

-عالجي قدميك بالكحول المعالج باليود واستخدمي الكريم المغذي.

-ارتدي الجوارب القطنية بعد النقع للحصول على تأثير أفضل.

7-زيت اللوز للأظافر والجلد:

يجب استخدام زيت اللوز يوميًا لتغذية خلايا الجلد وتجديدها، كما أن لها تأثير مضاد للفطريات.

سوف تحتاج:

250 مل ماء دافئ (45-50 درجة مئوية)

ملعقة كبيرة زيت لوز

الطريقة:

أضف الزيت إلى الماء وانقع يديك فيه ببطء، لمدة 10 دقائق، ثم جفيفها بمنشفة ورقية، كرريها كل مساء.

للحصول على تأثير أكثر ثباتًا، استخدم الزيوت لمدة لا تقل عن أسبوع، بصرف النظر عن الماسكات، يمكنك إضافتها إلى الكريمات اليومية ومكيفات الشعر وجميع أنواع السيروم، يمكن تناول بعض الزيوت عن طريق الفم.