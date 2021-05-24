100 مليون دولار حجم صادرات مستحضرات التجميل في 3 شهور.. وعضو باتحاد الصناعات يوضح سبب الزيادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت صادرات القطاعات الطبية المتمثلة في «الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل» ارتفاعًا كبيرًا حيث سجلت 176 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ118 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 ، بزيادة 49٪ ، بحسب ما أعلنته الهيئة الطبية والصناعية ومجلس تصدير الأدوية.

وفي تقريره الشهري أكد مجلس تصدير الأدوية، أن صادرات القطاع خلال شهر يناير 2021 بلغت 59 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغت الصادرات الخاصة بشهر فبراير 59 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار ، وصادرات مارس وصلت إلى 56 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير المجلس فإن صادرات يناير من العام الجاري بلغت قيمتها 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار في يناير 2020، و15 مليون دولار في فبراير من العام الجاري مقابل 14 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وبلغت 23 مليون دولار في مارس من العام الماضي مقابل 13 مليون دولار في شهر مارس 2021.

الإفتاء توضح حكم استخدام الكحول في العطور وأدوات التجميل ونحوها

وفي البيان الشهري الصادر عن المجلس أكد أن صادرات مستحضرات التجميل، سجلت في يناير2021 قيمة 37 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، و38 مليون دولار في فبراير 2021 مقابل 24 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2020، وبلغت 25 مليون دولار في مارس من هذا العام، مقابل 23 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وكشف البيان الشهري عن أن قيمة مستحضرات التجميل خلال الربع الأول من 2021 بلغت إجمالًا 100 مليون دولار.

ومن جانبه أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك زيادة في حقل مستحضرات التجميل تعود إلى كثرة الطلب على الكحول، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا في الشراء بسبب الإجراءات الاحترازية الشخصية من فيروس كورونا المستجد مؤكدًا أن قيمة أن رقم 37 مليون دولار ليس كبيرًا مقارنة بالفترة الماضية منذ بداية الجائحة.

وأضاف البهي خلال تصريحاته لـ«هن»: «حازت المطهرات على نصيب كبير من حجم الصادرات بحكم جائحة فيروس كورونا، ومستحضرات التجميل هي مستحضرات العناية الشخصية المستخدمة في التطوير والتطهير وكل ما يستخدم في النضافة ومن ضمنها أقلام الروج والماكياج وغيرها».