الفطر الأسود في العين.. تعرف على أعراض الإصابة به؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار تصريح شقيق الفنان سمير غانم عن وفاته عصر أمس بعد إصابته بمرض الفطر الأسود في العين الكثير من الجدل، ما جعل الكثيرين يتسائلون عن مرض الفطر الأسود، وهل انتقلت العدوى إلى مصر بعد تفشيه في الهند منذ بداية شهر مايو الجاري.

وفي بداية شهر مايو، بدأ ناقوس الخطر يدق الابواب بعد الإبلاغ عن عدد من حالات الإصابة بالفطر الأسود في كافة أنحاء دولة الهند، ما أدى إلى نقل المئات للمستشفيات، كما أدى إلى وفاة 90 شخصا، ما جعل ولايتين تعلنان المرض وباء.

ونوضح من خلال هذا التقرير تعريف وأعراض مرض الفطر الأسود في العين، وفق طبيب العيون إيهاب نادي، كالتالي:

ما هو مرض الفطر الأسود في العين؟

هو فطر يصيب العين، ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويهاجم الجهاز التنفسي، ومن الممكن ان يؤدي إلى تلف الرئة، ويعد مرض «الفطر الأسود» من الأمراض غير المعدية، ولا ينتقل من مريض لآخر، وبالرغم من أنها ليست ضارة للكثيرين، إلا أنها من الممكن أن تسبب مضاعفات كبيرة لمرضى ضعف الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود في العين

وهناك أعراض متعددة تدل على الإصابة بالفطر الأسود، منها:

- تؤدي الإصابة بالفطر الأسود في العين إلى تورم الوجه.

- من الممكن أن تؤدي الإصابة بالفطر الأسود في العين إلى الحمى وارتفاع درجات الحرارة.

- تؤدي الإصابة بالفطر الأسود إلى التقرحات في الجلد.

- يعاني المصاب بمرض الفطر الأسود بالآفات السوداء في الفم.

- يعاني المصاب بمرض الفطر الأسود من تغيير لون الأنف.

- يعاني مريض الفطر الأسود في العين من عدم وضوح في الرؤية وازدواجها.

- تؤدي الإصابة بمرض الفطر الأسود في العين إلى صعوبة في التنفس.