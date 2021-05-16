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الامارات | الإفراط في الملح قد يهدد حياتك

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في الملح قد يهدد حياتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالسكتة الدماغية.

وأضاف أن الإفراط في تناول الملح يؤذي أيضاً الكبد والكلى، ويؤدي إلى السمنة وسرطان المعدة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، التي تهدّد الحياة، ينبغي ألا تزيد كمية الملح، التي يتم تناولها يومياَ، على خمسة غرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولتقليل استهلاك الملح ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة وتناول الأطعمة الطازجة بدلاً منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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