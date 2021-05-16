الامارات | الإفراط في الملح قد يهدد حياتك

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في الملح قد يهدد حياتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالسكتة الدماغية.

وأضاف أن الإفراط في تناول الملح يؤذي أيضاً الكبد والكلى، ويؤدي إلى السمنة وسرطان المعدة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، التي تهدّد الحياة، ينبغي ألا تزيد كمية الملح، التي يتم تناولها يومياَ، على خمسة غرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولتقليل استهلاك الملح ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة وتناول الأطعمة الطازجة بدلاً منها.

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