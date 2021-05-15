حورية فرغلي عن رحلتها العلاجية: كنت عايزة أشم وأستطعم ومش مهم أبقى حلوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن سعادتها باستعادة حاسة الشم بعدما أجرت عمليات جراحية ناجحة في الأنف، موضحةً: «أهم حاجة إني رجعت أشم، كان بقالي سنين بشتري البرفيوم لو شكلها حلو، مكنتش عارفة ريحتها إيه، ولو حصلت حريقة مكنتش أعرف إن في شياط، أهم حاجة إن الحواس رجعت لي، وعرفت إن في حاجات صغيرة أوي مش واخدين بالنا منها مهمة».

وأضافت «حورية»، خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «أي حد دلوقتي ببص على أنفه، ربنا مدينا كمية نعم مش عارفين هي أد إيه».

وتابعت الفنانة حورية فرغلي: «مكنش هاممني شكلي أو إني أبقى حلوة تاني، كنت عايزة أعيش بشكل طبيعي، أتنفس، آكل، لأن بقالي سنين أتنفس من فمي، وصوتي على طول مخنف، واشتغلت في أكثر من عمل ومكنتش راضية عن شكلي وصوتي، مكنتش عايزة أصدق إني بقيت بشعة أوي كده، لأني معملتش حاجة في نفسي ولا تجميل، وقعت من على حصان وعملت أكثر من عملية فاشلة».

وواصلت حورية فرغلي: «لما لقيت نفسي إني منفعش أطلع بره البيت حبست نفسي سنتين في البيت، مكنش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إني أشم وأستطعم وعايزة مبقاش خنفاء عشان الناس متتريقش عليّ، لأن تأثير الموضوع ده بدأ معايا من مسلسل ساحرة الجنوب، كنت بشتغل 12 ساعة والكانويلا في ايدي».