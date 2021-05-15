فوائد العسل بالليمون.. يساعد على التخلص من السموم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون عن المنتجات الغذائية الطبيعية للحصول على قيمها الصحية المرتفعة، والتي يأتي من بينها عسل النحل، وكذلك الليمون الذي يعد أحد المصادر الأساسية لفيتامين «سي»، لكن عند وضع المادتين الغذائيتين معا، وتناولهما، فإنهما يحملان فوائد وقيم غذائية عالية، وينصح الأطباء بتناول العسل بالليمون قدر الإمكان.

فوائد العسل بالليمون

ويوضح الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية، خلال حديثه لـ«هن» فوائد تناول العسل بالليمون، وهي:

- مصدر للطاقة.

- تقوية الجهاز المناعي.

- الحصول على مضادات عالية للأكسدة.

- تهدئة الأعصاب.

- مساعدة الجسم على الاستفادة من عنصر البروتين بقدر كبير، عند تناول مواد تحتوي على بروتنيات عالية.

- تخلص الجسم من السموم.

- الحصول على الأملاح المعدنية والفيتامينات المختلفة.

- الوقاية من الأمراض.

- معالجة مشاكل الجهاز الهضمي.

- المساهمة في فقدان الوزن.

- علاج حب الشباب.

فوائد عسل النحل الأبيض

- محاربة الأرق:

يساعد على النوم الجيد ومنع الأرق، لذلك يمكن اخذ ملعقة من العسل الأبيض يوميًا قبل النوم.

- تقوية الذاكرة:

العسل الأبيض يعمل على تقوية الذاكرة بشكل ملحوظ، حيث أنه من خصائصه تنشيط الجسم والمخ والذاكرة، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط قدرات المخ بشكل كبير.

- إمداد الجسم بالطاقة:

العسل الأبيض يعد من الأغذية الجيدة للحصول علي الطاقة، كما أنه يساهم بشكل كبير في تجديد نشاط الجسم، وهذا عن طريق تذويب ملعقة من العسل في كوب ماء دافئ وتناولها في بداية اليوم.

- تحسين الحالة النفسية:

يعمل عسل النحل على تحسين الحالة النفسية، والشعور بالسعادة وتجنب الاكتئاب والشعور بالوحدة، فهو من الأطعمة التي تعمل علي تحسين المزاج العام بشكل ملحوظ.

- تهدئة السعال ومعالجة حساسية الصدر:

العسل يعد علاجا فعالا للتخلص من السعال، لاحتوائه علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات التي تعمل علي تهدئة السعال والتخلص منه، كما أنه من الأغذية التي تساعد في تخفيف أدوار الحساسية الصدرية، وهذا عن طريق تناول ملعقة واحدة منه يوميًا، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تجنب المضاعفات المحتملة للحساسية، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الالتهابات.