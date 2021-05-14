بعد سنة زواج.. نعمة حسنين تستعرض حملها بعدما تزوجت زوج صديقتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفت نعمة حسنين بأنها تلك المرأة التي تزوجت زوج صديقتها، فأصبحت حديث السوشيال ميديا، والبلوجرز، وأثارت استياء الفتيات بشكل كبير، وذلك لأنها قررت أن تكون الزوجة الثانية، بمعرفة الأولى، وانتشرت صور الثنائي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ورافضين لتلك الفكرة، وتعود نعمة حسنين من جديد، بعد حوالي سنة من الزفاف، وهل حامل في طفل من زوج صديقتها.

فوتوسيشن حمل نعمة حسنين

تعرضت نعمة حسنين لكثير من الانتقادات لأنها تزوجت زوج صديقتها، ودافعت عن نفسها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت، «أنا مش خطافة رجالة زي ما بيقولوا»، وأضافت: «مخطفتوش، النصيب جمعنا عشان نكون عيلة قمر وتاخد حسنات، وبنتفرج على كومنتاتكوا وميتين من الضحك».

وعقب سنة من الزفاف، حيث تزوجت من زوج صديقتها في مايو 2020، ظهرت نعمة حسنين مجددا في عدد من جلسات التصوير تستعرض حملها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رد فعل الزوجة الأولى

قالت الزوجة الأولى، لزوج نعمة حسنين وله منها 3 أباء، أسماء، إنها في البداية كانت غيورة على زوجها بشدة، ولم تستطع منع نفسها من الرفض، وعدم تقبل الوضع، إلا أنها رضخت في نهاية المطاف لأنه الشرع، ولم يقم بأي شيء حرام، وقالت إن زوجها أصبح بعد زواجه بأخرى أكثر لطفاً واهتماماً.

رغم ذلك أثار هذا الزواج موجة من الغضب والاستياء بين فتيات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات على تلك الزيجة، «ازاي تاخدي جوز صاحبتك.. مالقتيش إلا جوز صاحبتك.. إنتي بتشجعي البنات يتجوزوا رجالة متجوزة».

منشورات وتعليقات عدة تتهم «نعمة» بالزواج من زوج صديقتها، دون النظر لمشاعر زوجته أو أطفاله، خاصة أنها تعد قدوة لجيلها التي تقدم لهم محتويات عدة عبر حساباتها الشخصية وقناتها على «اليوتيوب».

رغم ذلك ردت نعمة حسنين على كل تلك الانتقادات، بصور وجلسات تصوير مع صديقتها، ومع زوجهما والأطفال.