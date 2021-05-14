فوائد الترمس: مفيد للشعر والبشرة

القاهرة - سمر حسين - يعد الترمس من أطباق التسالي الرئيسية التي تجد مكانها بين الأطعمة والوجبات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

والترمس هو نوع من البقوليات التي تنمو في جميع أنحاء أوروبا، وهي وجبة خفيفة شائعة في البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومصر، وتتميز تلك الحبوب بأنها مليئة بالبروتين والألياف وقليلة الزيت والنشا وبسبب ذلك يرتبط فقدان الوزن عادة بتناول حبوب الترمس، حسب موقع «health benefits times».

فوائد تناول الترمس

- الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

التناول المتكرر للترمس يعزز صحة الأمعاء، ويساعد في التغلب على الإمساك، ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي.

- خفض ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم

يعتبر الخلل في البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد في الجسم هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، وكشفت الدراسات أن مستخلصات بروتين الترمس تصحح ضعف بطانة الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

- تخفيف الشعور بالإمساك

يضمن المحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس، امتصاص البراز للماء من الجسم ويصبح مرنا، ما يساعد في مروره بسهولة عبر الأمعاء، وهو ما يمنع بدوره مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير أو البواسير.

- معالجة فقر الدم

تتكون حبوب الترمس من كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، وهو ما يساعد في علاج فقر الدم إلى حد كبير.

- مفيد للبشرة

مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الترمس تساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة، حيث إن الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الحبوب تغذي البشرة وتجعلها صحية ومتوهجة.

- مفيد للشعر

المحتوى العالي من البروتينات في حبوب الترمس يساعد في تكوين بنية شعر صحية، كما أن المحتوى العالي من البروتين لهذه الحبوب يجعل الشعر قويًا وسميكًا ويصعب تكسيره أو تساقطه.