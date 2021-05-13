احذر تناول الشاي بعد الرنجة: يضر بصحتك

القاهرة - سمر حسين - ارتبطت عادات المصريين للاحتفال بعيد الفطر المبارك بتناول الأسماك المملحة المتمثلة في الرنجة والفسيخ، وقد يلجأ البعض إلى شرب كوبًا من الشاي بعد تلك الوجبة، ويتساءل البعض عن مدى صحية تناول الشاي بعد وجبة الفسيخ والرنجة.

نصائح لتناول الرنجة في العيد بدون ضرر

وفي هذا الصدد، نصحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، بشراء الرنجة قليلة الملح إذا لزم الأمر، كما يسمح بتناول شريحة أو شريحتين من الرنجة وكذلك البطارخ.

ووضعت «أبو الحجاج» خلال حديثها لـ«هُن»، عدة شروط أخرى، وهي:

- أن يكون معها طحينة وممزوجة بالليمون بقدر كافي.

- ضرورة تناول عصير ليمون عقب ساعة من تناول تلك الوجبة.

- تناول مشروب القرفة والزنجبيل والنعناع.

- تجنب وضع السكر في المشروبات وضرورة استبدالها بالعسل.

- عدم شرب الشاي الأسود بعد هذه الوجبة لخطورته على الصحة.

- ضرورة الابتعاد التام عن الفسيخ، لأنه من العادات الغذائية غير الصحية.

- طهي الرنجة أو شويها على النار، مع الإكثار من تناول البصل مع هذه الوجبة وهو نوع من أنواع المضاد الحيوي الطبيعي، وكذلك الليمون الذي يقضي على البكتيريا الضارة ويحافظ على النافعة منها.

- تناول كوب زبادي قبل النوم، لقدرتها على تخليص الجسم من أي سموم قد تكون ناتجة عن هذه الوجبة.

- يجب أن يكون الخبز مصنوع من الحبوب الكاملة أي بلدي وليس أبيض حتى لا يحدث إمساك.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلا أن الرنجة رغم أضرارها إلا أنها أفضل وأقل خطر من الفسيخ، الذي يحتوي على كميات هائلة من الملح، فضلا عن احتوائه للبكتيريا والفطريات.