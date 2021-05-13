"أكلة الفسيخ" أول أيام العيد.. ماذا نأكل بعد التسمم الغذائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتمسك كثيرون بالعادة المصرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي "أكلة الفسيخ" على الغداء، بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة كونه يسبب أضرارًا صحية شديدة ويمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا صحية شديدة.

والفسيخ قد يسبب تسممًا غذائيًا، فما الخطوات التي يجب أن اتخذها بعد التسمم الغذائي؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "healthline" المعني بالصحة.

- دع معدتك تستقر

دع معدتك تستقر بعد أعراض التسمم الغذائي مثل القيء الإسهال واضطرابات المعدة، ويوصي الخبراء بتجنب الطعام والشراب تمامًا لبضع ساعات.

- حافظ على رطوبتك

يعتبر تناول السوائل أمرًا ضروريًا لمساعدة جسمك على مقاومة آثار التسمم الغذائي، ويمكن أن يسبب القيء والإسهال الجفاف.

والمشروبات الرياضية التي تحتوي على إلكتروليت هي أفضل طريقة لمنع الجفاف خلال هذا الوقت، تشمل السوائل الأخرى المقترحة ما يلي:

المشروبات الغازية الخالية من الكافيين، مثل Sprite أو 7UP أو الزنجبيل

شاي منزوع الكافيين

مرق الدجاج أو الخضار

- تناول طعامًا خفيفًا

عندما تشعر أنك قد تكون قادرًا على تناول بالطعام، فتناول الوجبات الخفيفة قليلة الدهون والألياف على معدتك والجهاز الهضمي، لأن من الصعوبة هضم الدهون ، خاصةً عندما تكون معدتك مضطربة.

تشمل الأطعمة الخفيفة على المعدة ما يلي:

موز

رقائق الذرة

بياض البيض

عسل

دقيق الشوفان

زبدة الفول السوداني

البطاطس العادية، بما في ذلك المهروسة

أرز

خبز محمص

عصير التفاح

- جرب العلاجات الطبيعية

أثناء نوبة التسمم الغذائي، من المهم أن يتبع جسمك رد فعله الطبيعي لتطهير الجهاز الهضمي للتخلص من البكتيريا الضارة. وهذا هو السبب في أن أدوية الإسهال التي لا تستلزم وصفة طبية.

وعندما تكون الأعراض في ذروتها، جرب شرب الزنجبيل لتهدئة المعدة.

بعد أن تشعر بالتحسن مرة أخرى، قد ترغب في استبدال الجراثيم المعوية الطبيعية بالزبادي الطبيعي أو كبسولات البروبيوتيك لمدة أسبوعين على الأقل. سيساعد ذلك جسمك على تجديد البكتيريا الصحية المفقودة في تطهير التسمم الغذائي وإعادة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي إلى المسار الصحيح.

- نصائح أخرى

تأجيل تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة ساعة على الأقل. يمكن أن يؤدي طرد حمض المعدة أثناء القيء إلى إتلاف مينا أسنانك، كما أن تنظيف أسنانك بعد القيء مباشرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تآكل المينا. بدلاً من ذلك، اشطف فمك بمزيج من الماء وصودا الخبز.

يساعد الاستحمام على تطهير الجسم من البكتيريا غير الصحية، ويجب أن تتأكد أيضًا من الحصول على قسط كبير من الراحة. الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن أسرع.

ما الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها؟

جسمك في وضع الهجوم بالفعل، حيث يطرد مسببات الأمراض المسؤولة عن التسمم الغذائي، لذا يجب أن تكون أولويتك الأولى هي تجنب الأطعمة التي تسببت في إصابتك بالمرض.

تجنب الأطعمة والمشروبات والمواد القاسية على المعدة، مثل:

الكحول

الكافيين، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو القهوة

الطعام حار

الأطعمة الغنية بالألياف

منتجات الألبان

الأطعمة الدسمة

الأطعمة المقلية

النيكوتين

الأطعمة المتبلة

عصائر الفاكهة

تذكر أيضًا أن تتجنب أي أدوية تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الإسهال.

اتبع هذه النصائح البسيطة، وستشعر بالتحسن في وقت قصير.

متى تذهب إلى المستشفى؟

لا يحتاج معظم الأشخاص الذين يعانون من التسمم الغذائي إلى الذهاب إلى المستشفى، لكنك لن ترغب في الابتعاد كثيرًا عن الحمام أيضًا.

يعد اضطراب المعدة والقيء والإسهال من أكثر الأعراض شيوعًا، تهدأ عادة بعد 48 ساعة. إذا كان لديك تاريخ من الجفاف أو أمراض القلب أو الانسداد أو أي مشاكل صحية خطيرة أخرى، فاطلب المساعدة الطبية واشرب الكثير من السوائل.

وإذا كنت تعاني من أعراض شديدة، فيجب عليك الذهاب إلى المستشفى، وتشمل الأعراض الشديدة للتسمم الغذائي وجود دم في البراز، وتشنجات شديدة في البطن، وتشوش الرؤية، والإسهال الذي يستمر لأكثر من 3 أيام.

ولا تستمر أعراض التسمم الغذائي عادة لأكثر من 48 ساعة، أما إذا مر يومان منذ ظهور الأعراض، فاذهب إلى المستشفى.

وتذكر أن الأعراض الشديدة، مثل البراز الدموي، والدوخة، وضعف العضلات، وتقلصات المعدة الشديدة يجب أن تؤخذ على محمل الجد. ولا تنتظر حتى تهدأ هذه الأعراض قبل زيارة الطبيب.