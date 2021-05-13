مصفف رامز جلال عن تقليد الأطفال في العيد للصبغة الحمراء: شعرهم هيقع

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع انتهاء صلاة العيد المبارك، بدأت الأطفال وخاصة في عمر ما قبل مرحلة المراهقة، التجول في شوارع المحروسة، احتفالًا بعيد افطر مرتدين ملابس جديدة، حاملين ألعاب نارية، وبإطلالات مختلفة، في مشاهد مميزة للأطفال خلال الاحتفال في الساعات الأولى.

ولعل أبرز ما لفت الأنظار إليهم، هو توحيد لون الشعر، الذي ظهروا به، في نطاق واسع، وبأماكن متفرقة ومختلفة.

رامز جلال وسرية نجوم موضة شعر العيد 2021.

وسيطر اللونان الأحمر والأصفر على صبغات شعر الأطفال، اقتداءً باللون الأحمر الذي ظهر به الفنان رامز جلال خلال الموسم الأخير من برنامجه، فضلًا عن اللونين الأصفر والبرتقالي، محاكاةً للون الذي ظهر به الفنان عمرو سعد «سرية» في مسلسله ملوك الجدعنة.

تعليقات ساخرة على «لوك» الشعر

ومن جانبهم، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور لبعض الأطفال بهذا اللوك،، وبدأت السخرية منه بشكل كبير، حيث علق أحدهم: «الشوارع كلها شعر أصفر على موتوسيكلات صيني»، «شعر رامز جلال هو موضة العيد»، «لما يعملوا كدة، وهم صغيرين هيعملوا ايه لما يكبروا»، «شبه المكنسة اللي عندنا».

مصفف شعر رامز جلال يكشف مخاطرها

من جانبه، علق مصفف الشعر الشهير «زيزو» مصفف الفنان رامز جلال، والذي نفذ له اللون واللوك، مؤكدًا أن التقليد بخامات أقل بكثير من التي استخدمها الفنان، تضر الشعر ضررًا بالغًا.

وحذر «زيزو» خلال حديثه لـ «هن» من محاولة تقليدها بألوان عادية لخطورة الأمر على فروة الرأس، أو تفتيح الشعر بالأكسجين: «بتعمل تساقط ووقوع للشعر كله».

وعن تكلفة الصبغة الأصلية التي استخدمها رامز جلال، أكد مصفف الشعر إنها لا تقل عن 600 جنيه، خاصة أنه استخددم مواد عالية الجودة، قائلًا: «أهم خطوة هي تفتيح الشعر، بعدها هيلقط اللون».