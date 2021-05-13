احذر هذا النوع من الترمس: يسبب الحكة واحمرار الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الترمس من أبرز التسالي التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالمصريين خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الشيكولاتة واللب والفول السوداني، إذ تفضل ربات البيوت تحضير كميات كبيرة منه لما يمتاز به من فوائد عديدة.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور رامي صلاح الدين، خبير التغذية العلاجية إلى فوائد تناول الترمس على صحة الإنسان، منوها إلى بعض الأضرار كالتالي:

فوائد ومخاطر تناول الترمس

أوضح «صلاح الدين»، في تصريح لـ«هُن» فوائد الترمس، على رأسها كونه مادة تساعد على التخسيس، فضلا عن فوائده لنضارة البشرة، وقوة الشعر، بسبب احتوائه على الكالسيوم والحديد، والفيتامينات، بينما لفت إلى مخاطر الإفراط في تناول الترمس، وما يسببه من مشاكل صحية، على رأسها سوء الهضم، والشعور بالامساك والإسهال، فضلا عن سوء حركة الأمعاء، ومشاكل الهضم.

احذر هذا النوع من الترمس

وحذّر استشاري التغذية العلاجية، من الترمس المُر لما يسببه من غثيان وضغط وقييء بسبب مادة المرارة، فضلا عن معاناة البعض من الحساسية والحكة في الجلد واحمراره.

وفي سياق متصل، نرصد طريقة عمل الترمس الحلو بأسهل الطرق كالتالي:

طريقة عمل الترمس الحلو

المكونات:

نص كيلو ترمس

كيس ملح صغير

طريقة التحضير:

يُنقع الترمس في ماء ويغير الماء كل ساعتين، وذلك لمدة يوم.

بعد الانتهاء من النقع لمدة يوم كامل يغير ماء النقع، ثم يوضع على النار حتى ينضج.

يصفى الترمس من ماء السلق، ويملح، ثم يُقدم.