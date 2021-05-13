بالكعك والبالونات.. احتفال نجمات زمن الفن الجميل بعيد الفطر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي يستقبله المسلمون بسعادة استثنائية وفرحة خاصة في دول العالم الإسلامي، حيث تحتفل كل بتلك الأيام المباركة بتقاليدها الخاصة التي تأتي من خلال تنوع الأطعمة المقدمة، أما في مصر فيعد تناول «الكعك» وزيارة المتنزهات أمرا أساسيا لا يتبدل أو يتغير بمرور الأيام.

احتفال نجمات الزمن الجميل بعيد الفطر

وبعيدا عن الأضواء والكاميرات، حرصن العديد من نجمات زمن الفن الجميل، على استقبال عيد الفطر بطقوسهن الخاصة، وتناولهن للكعك، والاحتفال بالبالونات وغيرها من الطقوس، حيث تصدرت صورهن أغلفة المجلات الشهيرة المختلفة.

وإلى جانب تناول كعك العيد، احتفلت بعض النجمات بطقوس أخرى أيضًا كتناول الفاكهة المختلفة، والتصوير مع البالونات الملونة أيضًا.

نصائح عليكِ اتباعها عند شراء هذه الأشياء قبل عيد الفطر

ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من النصائح التي يجب أن تحرص ربة المنزل على اتباعها عند التسوق قبل عيد الفطر المبارك، وفق النشرة الإرشادية الخاصة بالموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- الحرص على تجنب شراء الكحك من الباعة الجائلين، الذين يبيعون أصناف مجهولة المصدر.

- يجب أن يحرص المشتري على شراء الكحك من مكان موثوق به ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكحك.

- يجب أن يحتوي غلاف الكحك على اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- يجب أن يكون خالي من الروائح الكريهة ورائحة التزنخ.

نصائح يجب اتباعها عند شراء ملح الطعام والخميرة البيرة

- يجب أن يكون الملح غير متكتل وأبيض اللون، وأن تكون الخميرة خالية من الملمس اللزج الهلامي.

- يجب أن تكون الرائحة مقبولة ويكون خاليا من الشوائب.

- أن يكون خاليا من الحشرات وأطوارها وفضلات القوارض.

- ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

نصائح يجب اتباعها عند شراء السمن

- أن يكون خاليا من الدهون المهدرجة.

- أن تكون رائحته مقبولة وخالي من رائحة التزنخ.

- تأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

نصائح يجب اتباعها عند شراء الدقيق

- أن يكون الدقيق من مصدر موثوق فيه.

- أن يكون الدقيق غير متكتل وأبيض اللوم وناعم.

- أن يكون خاليا من الردة الناعم والخشنة.

- أن يكون خاليا من الحشرات وأطوارها مثل الديدان والسوس.