كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - حققت صيحة الألوان النيود رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، سواء في الأزياء أو المكياج أو الإكسسوارات.

ومع حلول فصل الصيف، تفضل الكثير من الفتيات اعتماد الفساتين الصيفية بألون نيود، لإطلالة أكثر نعومة وأناقة في الخروجات والسهرات.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت أجمل تصاميم فساتين صيفية نيود، لإطلالة جذابة وراقية في فصل الصيف:



فستان نيود من دروم Drome

فستان نيود من دروم Drome



قدمت ماركة Drome العديد من التصاميم الراقية والجذابة للفساتين الصيفية، أعجبنا منها هذا التصميم باللون السيمون، وهو مُصمم من توب بأكتاف عريضة وأكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم، مع تصميم الكشكش على جانبي الصدر، أما التنورة فجاءت ميدي بتصميم A line، مع شق أمامي طويل يكشف أحد الساقين.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع إطلالة مسائية باعتماده مع حذاء مفتوح ذي كعبٍ عالٍ باللون الأبيض، لإطلالة راقية وجذابة.

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فستان نيود من هيرمس Hermes

فستان نيود من هيرمس Hermes



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر جاذبية وأناقة، لفساتين صيفية نيود، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الفخم، لفستان أنيق من ماركة هيرمس Hermes، صُمم بتوب بدون أكمام مع رقبة دائرية عالية، وتنورة ميدي بتصميم ماكسي.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع إطلالة نهارية أو مسائية، باعتماده مع حذاء بدون كعب باللون البيج، أو حذاء بكعب عالٍ باللون الأوف وايت.

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فستان نيود من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

فستان نيود من فستان نيود من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

لتصميم أكثر عصرية وأنوثة، يناسب خروجاتكِ المسائية أو حفلة نهارية على شاطئ البحر، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي لفستان أنيق من ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.

وصُمم الفستان بتوب بتصميم البليسيه من الشيفون والحرير، بدون أكمام، مع رقبة دائرية تكشف الأكتاف، مطرزة بالترتر، مع حزام على الخصر، أما التنورة فجاءت قصيرة بتصميم A line.

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