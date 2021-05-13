7 طرق بسيطة تساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ.. اتبعها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

علاج الأمراض المزمنة وتحسين الظروف الصحية، هو دوما ما يسعي إليه خبراء الصحة باستمرار، واكتشاف طرق وأساليب جديدة للتغلب على هذه الأمراض.

وهناك 7 طرق تساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ، وفق ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة Svenska Dagbladet السويدية، وهي كالتالي:

-يجب التحرك أكثر، لأن النشاط البدني مفيد للدماغ، وأما الخمول فيزيد من خطر الإصابة بالخرف.

- أهمية النوم الجيد لصحة الدماغ لذلك يجب النوم ما لا يقل عن سبع ساعات في اليوم، حيث أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة، أن النوم أقل من ست ساعات في عمر 50-60 عاما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والثمار والبقوليات والمكسرات والحمضيات وزيت الزيتون والأسماك.

- احذر الوزن الزائد، لأن هناك علاقة بينه وبين انخفاض القدرات الفكرية.

- الاهتمام بنبيت الأمعاء، لأن هناك اتصالا مباشرا بكلا الاتجاهين بينه وبين الدماغ عبر العصب المبهم، مشيرة إلى أن 90% من هرمون السيروتونين، المهم جدا للصحة النفسية، ينتج في الأمعاء وفقط 10% في الدماغ.

- ضرورة وجود علاقات جيدة ومتينة مع افراد الأسرة، لأن الحالة النفسية الجيدة تؤثر إيجابيا في صحة الدماغ. أي أن تقليل الإجهاد والالتهابات في الجسم، يؤدي إلى تحسين القدرات المعرفية، ويخفض من خطر انخفاضها مستقبلا.

- ضرورة تعلم أشياء جديدة طوال الحياة. لأن هذا يحفز تكوين خلايا دماغية جديدة، ما يخفض من خطر تدهور القدرات المعرفية.