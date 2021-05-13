الامارات | «تلفزيون دبي» و«سما»: برامج متنوعة وتقارير مباشرة طيلة أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تلفزيون دبي» و«سما»: برامج متنوعة وتقارير مباشرة طيلة أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه الخاصة وأعماله الدرامية والفنية التي ستُبث على مدار أيام عيد الفطر المبارك على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، والتي تأتي في إطار الحرص على متابعة تقديم كل ما هو متميز ومتجدد للجمهور المحلي والعربي في أنحاء العالم كافة، وفي ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتعكس باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، السعي الدائم لتقديم الأفضل ونقل أجواء العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور بكل فئاته من خلال المسابقات والبرامج الخاصة والأعمال الفنية، في الوقت الذي سعت كل قناة إلى تقديم هويتها الخاصة عبر مجموعة البرامج التي قامت بإنتاجها عبر فرق عملها المتخصصة.

ومع إطلالة أول أيام عيد الفطر المبارك، ستتولى شاشة تلفزيون دبي نقل وقائع صلاة العيد حتى موعد الانتقال لنقل صلاة عيد الفطر من مكة المكرمة، وابتداء من الساعة: 10:30 بتوقيت الإمارات، سيبث برنامج «صباح العيد» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، من تقديم رحاب المهيري ومروان الشحي في أول أيام العيد، متضمناً العديد من التقارير الخاصة ولقاءات في الاستديو مع عدد من الضيوف والنجوم للحديث عن أجواء العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الضيوف والفنانين المشاركين في الأعمال الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي، مع مراسلي البرنامج الخاص: زينب العجمي، سالي سعيد، غانم الشامسي، نبيل أيوب، محمد الشحي.

وسيتابع الجمهور، في أول أيام العيد، حلقة خاصة من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، التي تستضيف النجمة الإماراتية أحلام، وفي التوقيت نفسه ثاني أيام العيد الحلقة الخاصة من برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة وضيفة الحلقة النجمة المصرية «يسرا»، فيما ستقدم رؤى الصبان الحلقة الختامية من برنامج المسابقات «آخر كلام».

وتستمر حكايات العيد بأجوائه الخاصة هذا العام مع قناة سما دبي، حيث البداية مع نقل وقائع صلاة العيد من دبي، قبل الانتقال إلى الفترة الدينية وتقديم برنامج «من أحسن القصص» وبرنامج «بيوت الرحمن، والانتقال بعد ذلك لنقل وقائع صلاة العيد من مكة المكرمة، يليها برنامج «الفضل العظيم»، وبرنامج «وصايا العيد»، وبرنامج «علماء الإمارات»، وبرنامج «قيم»، قبل أن يحين موعد البث المشترك مع تلفزيون دبي لتقديم برنامج «صباح العيد» من تقديم رحاب المهيري ومروان الشحي، كما سيتم بث حلقات العيد الخاصة من برنامج «هني وعافية» منتصف النهار بتوقيت الإمارات.

وسيتابع جمهور قناة سما دبي، طيلة أيام العيد، مجموعة من المسرحيات الخليجية والعربية.

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