بالخطوات.. طريقة استخدام «السويت» بدون ألم في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، تستعد النساء للتجمل بمختلف الطرق؛ إذ يبحث العديد منهن عن وسائل كثيرة لإزالة الشعر الزائد لدى المرأة، منها الشمع والماكينات الكهربائية أو الكريمات الموضعية أو حتى اللجوء إلى الليزر، ولكن تبقى «السويت» الأكثر فاعلية الشعر القصير وطبقات الجلد الميت.

ويقدم «هن» خلال هذا التقرير طريقة للفتيات والسيدات طريقة عمل «السويت» دون ألم واستخدامها داخل المنزل.

المكونات

2 كوب سكر.

نصف كوب ماء.

نقطتين من فيتامين e.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير السويت دون ألم

في إناء ألومنيوم يُقلب السكر مع الماء جيدا حتى اقتراب الذوبان.

يوضع الإناء على النار مع الاستمرار في التقليب حتى الذوبان.

يضاف الليمون وفيتامين e للسكر ويقلب جيدا.

يترك على النار حتى الحصول على اللون العسلي الغامق ويترك ليبرد.

طريقة الاستخدام

تأخذ قطعة من المزيج السكر بالملعقة، ووضعه بين قبضة اليد، وتركها لمدة دقيقتين.

تشكل القطع باليد أكثر من مرة مع التكرار حتى تصبح لينة في اليد، ولونها أشبة باللون الأبيض.

ضعي كوبًا من الترمس المر المطحون على 3 أكواب ماء مغلي، واتركيها لبعض الوقت كمنقوع.

ضعي المزيج في زجاجة للرش ورُجيها جيدًا واخلطيها لتتجانس.

اتركيها لمدة 24 ساعة في مكان بارد.

قبل إزالة الشعر «بالطريقة التي تريحك سواء بالحلاقة أو بالحلاوة»، رُشي بعض من المزيج ثم جففي المكان، ثم رشي بعضها مرة أخرى بعد إزالة الشعر للتقليل من بروز الشعر مرة أخرى.

تكرر العملية حتى التخلص من الشعر بشكل نهائي.

عند الانتهاء يدهن الجسم بزيت الأطفال للتأكد من خلوه من القطع اللاصقة.

يغسل الجسم بماء فاتر ويمكن استشارة طبيب الجلدية المختص في دهن كريم مرطب أو مضاد حيوي؛ للتأكد من عدم التهاب الجلد.