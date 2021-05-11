ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بفستان أحمر: شبه جورجينا «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها بإطلالة أثارت إعجاب متابعيها.

وظهرت «ياسمين» وهي مرتدية فستان أحمر ناري معلقة على الصورة: «شخصيات قوية وفريدة من نوعها»، وهو إعلان لإحدى ماركات الساعات العالمية.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: «منورة الدنيا.. أجمل فنانة.. إيه الجمال دا.. افتكرتك جورجينا والله».

إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بالموف

وكانت الفنانة ياسمين صبري ظهرت قبل ذلك خلال جلسة التصوير التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام» بنطلون من قماشة الستان باللون الموف، وبلوزة باللون الموف الفاتح من ذات قماشة الستان ينسدل من أحد جانبيها قطعة من القماش، وحرصت في تلك الإطلالة على أن تضع البلوزة داخل البنطلون.

وفاة جدة ياسمين صبري

وكانت جدة ياسمين صبري فارقت الحياة قبل قرابة الأسبوع، ونعتها الفنانة عبر حسابها على موقع تداول التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «توفت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله».

وذكرت الفنانة ياسمين صبري خلال نعيها لجدتها على «تويتر»، أنها تدعى «كريمة»، وهي التي ربتها.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري من مواليد عام 1987، ولدت في الإسكندرية ونشأت في عائلة ثرية ومشهورة، وكانت من أسرة أرستقراطية؛ إذ أن والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور، ونشأت في بيئة بها ترابط أسري، إذ ساهمت جدتها التي توفيت في تربيتها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات بالدعاء لوفاة جدتها «البقاء والدوام لله رب العالمين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان»، وعلق آخر: «الله يرحمها توفت في أيام فضيلة وكلها مغفرة ورحمة، ربي يسكنها فسيح جناته والبقاء لله».