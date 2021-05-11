إطلالات داليدا خليل بالعباية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:37 مساءً - منذ بداية الشهر الفضيل فاجاتنا النجمة داليدا خليل بذوقها المرهف في تنسيق العباية فقلد اختارت من قطعاً تعتبر من أجمل ما رأيناه في هذا الشهر على نجمة.



ماذا ارتدت داليدا خليل في الشهر الفضيل؟

لقد أتحفتنا الممثلة داليدا خليل بثلاث إطلالات ساحرة بالعباية سنتكلم عن كل واحدة منها لنكتشف كيف نسقت النجمة أزياءها لتبتكر ستايلاً خاصاً بها.



الإطلالة الأولى



تألقت داليدا بقفطان بلون الباستيل الزهري المطرز بورود باللونين الأزرق والبني والزيتي وهو مزود بأزرار من الأمام ويتسم بقبعة على الرأس. القفطان من تصميم سلمى بن عمران وقد تزينت بمجوهرات من سمرا جولري ومن فرساتشي. وقد تم التصوير في فندق فرساتشي بالاتزو بدبي. وقد تم التصوير بعدسة رامي صايغ.

داليدا في عباية زهرية -الصورة من حسابها على انستغرام

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الإطلالة الثانية



تألقت داليدا بفستان أبيض راق من تصميم عقل الفقيه يتميز بأكمام من الموسلين الشفاف الطويل وانتعلت صندلاً ذهبياً وتدثرت بعباية حمراء من ماركة kyveli كما نشرت داليدا تحت الصورة جملة تفيد بأن أجمل أيام الشهر الفضيل هي آخره ويجب تخصيصها للصلاة وعمل الخير. واهتمت الخبيرة ماغي فارس بمكياجها الناعم.

داليدا في عباية حمراء لامعة من دون أكمام-الصورة من حسابها على انستغرام

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الإطلالة الثالثة:



وقد سحرتنا النجمة داليدا خليل بإطلالتها الأخيرة التي تتالف من سروال من الدنيم السكيني وصندل أزرق عالي وارتدت عباية باللون التركوازي الملكي وهي مطرزة بالذهبي وحملت العباية توقيع المصممة ناريمان زيدان.

داليدا في عباية تركوازية اللون مع الجينز-الصورة من حسابها على انستغرام

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ما سبب شغف النجمة داليدا خليل بالعباية المغربية بشكل خاص؟



في الثاني من مايو نشرت النجمة على خاصية انستغرام ما يلي مبررة حبها للقفطان المغربي وتفضيلها إياه عن سائر التصاميم والعبايات قائلة:" يُعتبر القفطان المغربي من أقدم الألبسة التقليدية في العالم ويعدّ رمزاً للنبل والأناقة ويجسد الهوية المغربية".

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