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الامارات | دنيس أوتلو يفوز بجائزة ألفريد دوبلين

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الكاتب، دنيس أوتلو، بجائزة ألفريد دوبلين لعام 2021 في برلين، أول من أمس.

وبررت لجنة التحكيم قرارها قائلة: «يبني دنيس أوتلو قصة العلاقة بين الأب والابن في طبقات الذاكرة، بلغة مؤثرة وروح دعابة مباشرة، ويتيح لنا المشاركة في النزاعات والاحتفالات والحياة اليومية للعائلة».

وأضافت اللجنة: «يفتح أوتلو جغرافيا التذكر أمام الأدب الألماني، التي تمتد بين هانوفر وتركيا وحتى الحدود السورية».

وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف يورو، ويعيش دينيس أوتلو المولود في هانوفر عام 1983 في العاصمة برلين، ونشرت له رواية «الساخطون» عام 2014، ونشرت روايته الثانية «نحو الغد» عام 2019، وفي الآونة الأخيرة فاز دنيس أوتلو بجائزة هانوفر، عاصمة ولاية سكسونيا السفلى، عام 2019.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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