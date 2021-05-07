«جروب الماميز» يسلط الضوء على عادات رمضان في أمريكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضاف برنامج «جروب الماميز»، على قناة «مدرستنا»، للإعلاميتين زهرة رامي، إيمان وهمان، عضو اتحاد الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت أن رمضان في مصر مختلف عن العالم بأجمعه، خاصة أنها حاليًا تقضي رمضان هنا لأول مرة منذ 20 عامًا.

وعن العادات الرمضانية التي تحدث في رمضان كل عام، بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت: «كنا نحرص على الإفطار الجماعي سواء من الأقباط أو المسلمين، وكان يتم دعوة الكثير من الأمريكان لتعريفهم بالعادات الرمضانية المختلفة».

وعن رمضان العام الماضي، والذي كان وسط انتشار فيروس كورونا، قالت «وهمان»: «رمضان العام الماضي كان من أصعب الشهور، ولكن كان هناك حملة بالتعاون مع وزارة الهجرة، لجمع كل 8 أشخاص على مائدة الإفطار في أحد المنازل المصرية هناك، خاصة للطلاب العالقين».

يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيجري من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.

ويبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة «مدرستنا 1» التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.