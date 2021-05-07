«جروب الماميز» يسلط الضوء على عادات رمضان في أمريكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع
استضاف برنامج «جروب الماميز»، على قناة «مدرستنا»، للإعلاميتين زهرة رامي، إيمان وهمان، عضو اتحاد الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت أن رمضان في مصر مختلف عن العالم بأجمعه، خاصة أنها حاليًا تقضي رمضان هنا لأول مرة منذ 20 عامًا.
وعن العادات الرمضانية التي تحدث في رمضان كل عام، بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت: «كنا نحرص على الإفطار الجماعي سواء من الأقباط أو المسلمين، وكان يتم دعوة الكثير من الأمريكان لتعريفهم بالعادات الرمضانية المختلفة».
وعن رمضان العام الماضي، والذي كان وسط انتشار فيروس كورونا، قالت «وهمان»: «رمضان العام الماضي كان من أصعب الشهور، ولكن كان هناك حملة بالتعاون مع وزارة الهجرة، لجمع كل 8 أشخاص على مائدة الإفطار في أحد المنازل المصرية هناك، خاصة للطلاب العالقين».
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيجري من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
ويبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة «مدرستنا 1» التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.