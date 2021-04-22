اكتشفي صيحات المكياج الخمس الأكثر رواجاً لموسم ربيع 2021 على Likee

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أبريل 2021 01:35 صباحاً - لم تحظ عروض أسبوع الموضة لموسم ربيع 2021 من هذا العام بالزخم المتوقع لها على غرار المواسم السابقة، نظراً لأن المصممين قاموا بتنظيم معارضهم وعرض ابداعاتهم عن طريق وسائل التواصل الرقمية بعيداً عن ممشى عروض الأزياء التقليدي الفعلي. وتماشياً مع اتجاهات الموضة التي تنبعث بقالب جديد مرة كل 20 عاماً أو نحو ذلك، فإن هذا العام لم يكن مختلفاً، لاسيما من خلال عرض أزياء فترة السبعينيات والتسعينيات الأنيقة والمتألقة المصممة بلمسات عصرية مميزة تنم عن ذوق رفيع. وقد تفاعل مستخدمو "لايكي" مع هذا الاتجاه الجديد، بل إنهم سرعان ما كانوا في قلب الحدث لعرض مهاراتهم الإبداعية في عالم الأزياء والجمال على مشاهديهم وتقديم إرشادات حول طرق تصميم تلك الأزياء بأنفسهم.

وقال المتحدث باسم "لايكي"، "يأتي مذيعو "لايكي" من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة متتبعي آخر صيحات الأزياء والأناقة والجمال والعناية بالبشرة". وأضاف بالقول، "كما أنهم على دراية جيدة وملهمون ودائمي التطلع إلى التعلم ومشاركة النصائح حول المنتجات والإطلالات والاتجاهات المستجدة وغير ذلك. إن ما يحظى به هذا الاتجاه من إقبال كبير، بالإضافة إلى الدعم المستمد من مذيعينا المندفعين بشغف حقيقي لإنشاء محتوى ذي قيمة عالية يتردد صداه لدى جميع المهتمين بأسلوب الحياة ومستحضرات التجميل، هو في الواقع ما يعزز من جاذبية وقبول منصة "لايكي" في أوساط المستخدمين في سائر أنحاء المنطقة.

وتحقق "لايكي" تطوراً متسارعاً لتصبح المنصة المفضلة في المنطقة التي يقصدها المستهلكون للاستمتاع بمشاهدة جميع أنواع المحتوى، بالإضافة إلى اكتشاف الاتجاهات الجديدة. فيما يلي خمسة اتجاهات رائجة في عالم المكياج والجمال تشاركها معكم صانعات المحتوى لإضفاء لمسات متجددة ونابضة بالحيوية على أسلوبهن تماشياً مع موضة وإطلالات ربيع 2021.

اللون الدخاني يحيط بعينيك

إذا كان هناك شيء واحد ترك بصمة بارزة تعود بنا إلى حقبة التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الماضي، فهو مكياج العيون الدخاني، الذي يتمثل في اللون المطفأ الخافت المستلهم من مشهد "الجرونج" وصولاً إلى الأطياف الداكنة التي تتلألأ بلمعانها الأخاذ، وهي إطلالة اشتهرت بها النجمة "بريتني سبيرز" و"كريستينا أغيليرا".

هذه المرة بأن هذا الاتجاه يتوزع بوضوح ما بين الظلال المطفأة المتمثلة بالأسود الداكن والألوان اللامعة التي تعكس بكل تألق الظلال القزحية النابضة بالحيوية.

في هذا العام تحدثت مصممة الأزياء أليس أند أوليفيا بصراحة متناهية ومن دون مواربة من خلال إطلالة عينيها الساحرتين. فكّري في الجنية الصغيرة "همفري" في مسلسل "فتاة النميمة" الموسم 3، لحظة اكتشافها للكحل، وفنانة المكياج الشهيرة جيسي باترفيلد التي تمكنت من تجسيد الإطلالة بشكل مبهر وإبداعي. اختاري "كاجال آيلانر" كصديق مفضل لك. أبدأي عمل الطبقات ببطء وضبطها باستخدام ظلال العيون الأكثر دكونة لديك وتأكد من نظافة الفرشاة التي تستخدمينها. إن مزجها مع ألوان أخرى يجعل الأسود يبدو قريباً من لون الوحل.

تقدم مستخدمات منصة "لايكي" وهما ( T F K) و(HPstylist) دروساً تعليمية مفيدة حول كيفية بناء اللون على الجفن، مما يجعل اللون الأسود يبدو مخملياً تقريباً.

إذا كان “Studio 54” هو أكثر مشهدك ، فاخرج صفحة من ملصق LBV الجاهز للارتداء.. يتولى تشارلي ريدل المسؤولية عن هذه الإطلالة التي تعكس مزيجاً متناغماً من مكياج العين الدخاني المشبع بالظل اللوني الأخاذ ليمنحك إطلالة تجعلك متميزة عن غيرك من دون أي بهرجة، وهي إطلالة تحبها مستخدمات "لايكي".

وفي حال كان اللون كثيفاً وصاخباً، يمكنك اتباع إرشادات Ashlaykayla_xo والإبقاء على اللون الأسود مع ضربات خفيفة من الرمادي المعدني.

أحمر الشفاه

إن الشفاه الحمراء لم تكن أبداً ذلك النمط الذي لا يواكب أخر صيحات الموضة، غير أننا عندما نرى كبرى شركات الأزياء الراسخة مثل "إيف سان لوران" و"هيرمس" و"بالمين" وهي تولى اهتماماً خاصاً بإطلالة الشفاه وتجعلها المكون الرئيسي لإطلالاتها، فهذا بالتأكيد يدل على أن الشفاه تشكل محط تركيز أساسي لهذا الموسم.

إن التأمل في إطلالة "ليكسي ستورم" المبسّطة، يثبت كيف أن الشفاه المطلية باللون الأحمر الخفيف – حتى في حال أن مكياجك لا يحتوي على أي عنصر آخر- تجعلك تبدين وكأنك أمضيت وقتاً طويلاً جداً في تحضير نفسك.

ومن خلال الجمع بين مستحضراتها أحادية اللون المبتكرة ولمسات المكياج الانيقة والمبسطة، فإن أحمر شفاه "إيف سان لوران" يبدي حضوراً قوياً لا يمكن تجاهله في هذا الموسم. وفي حين أننا في الوقت ذاته نرى "هيرمس" تقدم إطلالة أقرب إلى مظهر الفتاة الفرنسية التقليدية، حيث يتم استخدام آيلاينر خفيف على خط ماء العين والقليل من لمسات المكياج الأخرى. وتتوج "بالمين" حضورها لهذا الموسم بطرح لون خافت بمنتهى الأناقة ابتكرته "سميرة بيكبو" والذي شكّل تناقضاً صارخاً انعكس بجماليته على سائر الوجه.

إظهار ملامج البشرة الحقيقية

إن المكياح القائم على مبدأ "عدم وضع مكياج" يُعد من الإطلالات الكلاسيكية لسبب، وهو أنه عندما يتم عمله على النحو الأمثل، فهو يعزز من جاذبية بشرة الوجه من مجرد كونها جميلة إلى بشرة ملفتة وأخاذة، وبالتالي، فهو يوجد الأساس المثالي لأي خاصية يرغب خبير المكياج إبرازها. وقد ابتكر "مارسيلو جوتيريز" إطلالة أقرب ما تكون إلى الخيال لعلامة "كريستوفر جون روجرز"، وبدلاً من ذلك وضع التركيز الأساسي على بريق وجاذبية عيون عارضات الأزياء بشكل رئيسي.

تقوم "أروج فاطمة"، وهي من المستخدمات لمنصة "لايكي"، بعمل هذه الإطلالة المبسطة بكل جوانبها الإبداعية، وذلك باستخدام أربعة منتجات في الإجمال، وهي كريم الأساس والكونسيلر وأحمر الشفاه (الذي تستخدمه لأغراض متعددة) والماسكارة. وهي إطلالة يمكن لأي إمرأة الحصول عليها بسهولة ودون عناء، خاصة إذا كنت في عجلة من أمرك وعلى وشك مغادرة المنزل.

وبالنسبة لتشكيلة أزياء العلامة التجارية "زولي بيت" التي ارتكزت على القمصان البيضاء الكلاسيكية ذات الأزرار المتدلية، أبقت خبيرة المكياج أليس جندريه بشرة الوجه واضحة المعالم كلياً، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال تشقير الحواجب لمنح إطلالة صافية وفائقة الوضوح من دون التأثير على حضور وأناقة عارضات الأزياء.

تعتبر "جورجيو أرماني"، من العلامات التجارية الوحيدة التي تركز على مكياج الخدين، حيث ابتكرت إطلالة مناسبة يمكن تطبيقها يومياً بأقل جهد ممكن – وذلك من خلال عمل لمسات لونية لامعة على العينين وباستخدام لون المرجان الكورالي الخفيف، إلى جانب ضربات من اللون الوردي الفاتح على الخدين، وهو ما يجعلها إطلاله من السهل اللغاية الحصول عليها.

موضة الفضي تعود مجدداً

في أواخر التسعينيات، قبل عام 2000، انتشرت موضة اللون الفضي بشكل جنوني بحيث طغت على كل الاتجاهات، وانعكست بوضوح في مجموعة (Lutz Huelle ). وباعتبار أن توم سبين لم يكن مقتنعاً باستخدام المكياج المائع، قام في الواقع بابتكار مكياج عين القطة الفضي الأخاذ لمنح إطلالة نابضة بالحيوية وذات طابع عصري.

في حين أن جيفنشي قلل من اتباع نمط مكياج العين الدخاني واتجه أكثر نحو إضفاء لمسات فضية براقة على طول خط الرموش المؤطرة بالحواجب الطبيعية وتجنب استخدام المزيد من العناصر الكثيرة المستخدمة في المكياج. وبالطبع كان لظلال اللون المعدني بصمة بارزة في إبقاء الإطلالة مبسطة وغير مبالغ فيها.

الشيء الممتع في المكياج الفضي هو أنه يمكنك فعل كل ما ترغبين به إلى حد ما. يمكنك الحصول على جفون واضحة الملامح، مثل Makeup_By_Ilse أو اختيار لون الشفاه المفضل لديك للحصول على إطلالة متألقة ونابضة بالحيوية على غرار Thesnehashrma

تألّق اللون الأزرق

هناك شيء من الممكن قوله عن العلامات التجارية التي تتخلى عن القواعد وتخرج عن نطاق المألوف، وهذا ما فعلته كل من "أنريلاج" و"زيرو اند ماريا كورنيجو" على وجه التحديد، حيث استخدمتا تدرجات اللون الأزرق الزاهي.

كما ابتكرت "هيروفيومي كيرا" إطلالة لشفاه باللون الأزرق السماوي والذي كان اختياراً جريئاً لمجموعة "أنريلاج" ولكن من دون أن تبدو طفولية. وقامت المستخدمة لمنصة "لايكي" K I T T Y بإعادة تصميمها على شكل "T" وهي بصراحة تجعلها قابلة للارتداء.

في"زيرو اند ماريا كورنيجو"، قام خبير المكياج ديك بيج بإضافة لون أزرق جريء ونابض بالحيوية إلى العينين بطريقة أقرب ما تكون إلى العشوائية تقريباً، في حين أنها تبدو جذابة بالقدر الكافي لتجربتها في المنزل.

إطلالة عين القطة الكلاسيكية

هناك سبب ما يجعل مكياج عين القطة يكتسب طابعاً كلاسيكياً. في الأيام التي لا ترغبين بتحمل عناء وضع مكياج كامل للوجه، يمكنك عمل ضربات خفيفة على الزوايا الخارجية للعين، وهذا سيجعلك تبدين وكأنك بذلت جهدك على الأقل. كما أنه مناسب لك في الأيام التي ترغبين بلفت الأنظار إليك لحظة دخولك، ولهذا هناك مبرر كاف وراء إطلاق اسم "كليوباترا" على هذه الإطلالة.

ابتكرت إيساميا فرينش (Isamaya Ffrench) من دار أزياء "جيامباتيستا فالي"، مكياج عين القطة الشرسة الذي حقق رواجاً كبيراً، وهو ما أضاف عنصراً متميزاً للأزياء. يكمن سر مكياج عين القطة في سهولة تكرار تصميمه، بغض النظر عن شكل عينيك، بل من الممكن تعديله وتخصيصه بما يتماشى مع أي ذوق أو مناسبة.

العضو"لايكي" IPSA LASHES تستخدم العلامة التجارية لون ظل العين الذهبي ولون اللاينر الذهبي السائل لتطبيق مكياج عيون القطة في ثلاث خطوات سهلة، ومن أحد أفضل الأشياء ذات الصلة بتصميم عيون القطة، والمكياج عموماً، أنه لا توجد قواعد محددة يتوجب اتباعها.

يتوفر تطبيق "لايكي" للتنزيل مجاناً عن طريق متجر "جوجل بلاي" ومتجر "آبل آب".