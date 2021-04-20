محمد رشاد عن اعتدائه على مي حلمي بالضرب: مكسرتش عضمها.. كان قلم واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرج المطرب محمد رشاد، في مقطع فيديو «لايف» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رد فيه من خلاله عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب حلقته في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، وحديثه عن خلافاته مع طليقته المذيعة مي حلمي.

وأوضح «رشاد» أنه يتحدث بسبب تعرضه لكثير من الانتقادات بسبب حديثه عن طليقته «في ناس معجبهاش ظهوري.. رغم إني اتكلمت بعد سنة وبرد على اتهامات طليقتي واللي عارفني عارف إني مبتكلمش في أي حاجة ومبوضحش ومبردش على استفزاز ولا أي حاجة تخرج من الطرف التاني ودي صفحة واتقفلت في حياتي».

محمد رشاد: أنا متكلمتش في حاجات تخص عرضها

وتابع محمد رشاد حقيقة ظهوره في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»: «اللي حصل أنه قبل رمضان وصلني تليفون من شيخ الحارة بيقولي إن طليقتي سجلت حلقة وبدأت تتكلم عن حاجات وتخبط جامد فمكنش قدامي غير إنى أسكت ومتكلمش، وفي ناس طلبت مني إني أوضح ومسكتش، أنا صراحة مقدرتش استحمل بعد سنة كبيرة، وأي إنسان له طاقة وقدرة على تحمل فمحدش يلومني إني طلعت ورديت بكل احترام وأنا مفضحتش ومتكلمتش على حاجات تخص عرضها وحاجات شخصية تخصها».

واستطرد المطرب الشاب في حديثه «أنا شايف أن ردودي مكنتش بجحة ولا قلة أدب أنا كنت برد على اتهامات وحاجات بتحصل بخصوص تربيتي، وأنا راجل يهمني سمعتي وسمعة أهلي، وأهلي كانوا تحت ضغط نفسي واتأثروا بالكلام اللي اتقال».

محمد رشاد: مكسرتش عضمها ده كان قلم واحد

أما فيما يخص الحديث عن الاعتداء على طليقته بالضرب، أوضح «رشاد»: «بالنسبة للبنات اللي بتلوم إني ضربتها، هي قالتلي إنها بتكره أختي وتطاولت على والدتي وقلت أدبها عليها، وبالنسبة الضرب مكنش بوكس ولا تكسير عضم أو زرقت وشها، ده كان قلم بعد ما سمعت لفظ ميصحش على والدتي وأخواتي، وكان قلم واحد ومكنش في أكتر من كده، ولو الموقف اتعاد هتصرف نفس التصرف».

انقسام متابعو محمد رشاد في آرائهم

وتفاعل متابعو المطرب محمد رشاد في التعليقات على الفيديو «اقفل الموضوع يا رشاد خلاص وانسي اللي حصل» «كان لازم ترد جدًا لمجرد التوضيح»، بينما تعرض «رشاد» أيضًا لبعض الانتقادات «لايف بلا هدف وأنت شخص غير مسئول» «أنت إزاي تضربها، كان ممكن تتصرف أي تصرف تاني» «مي حلمي خدت الشهرة منك أنت».