الامارات | هدر أكثر من 4ر4 مليون جرعة لقاح "كورونا" في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن هدر أكثر من 4ر4 مليون جرعة لقاح "كورونا" في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم الابلاغ عن إهدار كمية ضخمة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في الهند، رغم إعلان العديد من الولايات عن وجود نقص في اللقاحات، مما أدى إلى إضعاف مكافحة البلاد لتفشي جائحة كورونا.

وتم هدر أكثر من 4ر4 مليون جرعة لقاح، من أصل 100 مليون جرعة، منذ بدء حملة التطعيم في يناير وحتى 11 أبريل، بحسب للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة ردا على استفسار تم تقديمه بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات. وشهدت الهند اليوم أكثر الأيام من حيث أعداد الوفيات منذ بدء ظهور الوباء، حيث تم تسجيل 1761 حالة وفاة.

وبينما نفد اللقاح في الكثير من الأماكن بأنحاء الهند، والتي تشمل أحد مراكز التطعيم الرئيسية في مومباي، تدخلت المحاكم وانتقدت السلطات بسبب سوء تخطيطها.

وقال فيفيك باندي، وهو ناشط اجتماعي،"كان من الممكن تطعيم مئات الآلاف من الأشخاص بجرعات تم هدرها، مما كان سيساعد في السيطرة على تفشي الموجة الثانية من إصابات /كوفيد -19/ التي تجتاح البلاد"، مضيفًا أنه لم يتم تحديد كيفية إهدار الجرعات.



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