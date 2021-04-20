عضو «فتوى الأزهر» يشرح حكم جملة «لا المرض ولا اللي خلفوه» في نسل الأغراب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير أثارته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، خلال مشهد لها بمسلسل نسل الأغراب، وذلك بعدما دار حديث بينها وبين والدتها التي تجسد دورها الفنانة منة فضالي، إذ قالت الأخيرة لها: «خايفة المرض ياخدني منك؟»، لترد عليها الأولى قائلة: «المرض مايقدرش ياخدك مني لا هو ولا اللي خلفوه».

وسرعان ما تداول رواد «فيس بوك» المشهد، ومن ثم انهالوا بالتعليقات السلبية منتقدين ما قالته ملك أحمد زاهر، حول حرمانية العبارة والتلفظ بها، فجاء من بين التعليقات: «هو أنا سمعتها صح؟»، «أي كلام صعيدي نخش بيه النص»، «فين المخرج؟»، «عيلة وغلطت»، «إزاي الجملة دي عدت منهم ومين مخرج المسلسل؟».

أزهري يعلق على عبارة ملك أحمد زاهر في نسل الأغراب

وشرح علوي أمين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، خلال حديثه لـ«هن»، ما إن كان هناك إثم على عبارة الفنانة الشابة، أم لا.

وقال «علوي»، إن التعبير على علته ليس فيه شيء، مستطردا: «الموضوع كله عبارة عن تمثيل يعني حاجة مش واقعية، والتعبير ده بيتقال مجازا كتير وسط العامة والعبارات الدارجة بشكل يومي بين المصريين، فلا يوجد عليه إثم لأن المشهد كله غير حقيقي».

أحداث مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث العمل حول صراع كبير بين كل من عساف الغريب «أحمد السقا» وغفران الغريب «أمير كرارة»، على حبهما لجليلة «مي عمر»، وسط نزاعات قوية داخل إحدى قرى صعيد مصر.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الاغراب، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد داش وأحمد مالك وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف واخراج محمد سامي.