هالة صدقي تنفي «طلاقها»: أقاويل كاذبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، نفت الفنانة هالة صدقي، ما تم تداوله من أخبار بشأن طلاقها على الهواء «في بث مباشر» لزوجها عبر صفحته الرسمية، وذلك بعد تصريحاتها عن طبيعة الخلافات بينهما فى برنامج «شيخ الحارة» مع المخرجة إيناس الدغيدي المذاع في الموسم الرمضاني 2021.

وكانت تصريحات الفنانة هالة صدقى فى برنامج «شيخ الحارة»، تعد هى المرة الأولى التي تتحدث فيها عن طبيعة الخلافات بينها وبين زوجها.

أول رد للفنانة هالة صدقي بعد أنباء طلاقها

لتوضح الفنانة هالة صدقي خلال منشورها على صفحتها الرسمية «أن تلك الأقاويل المتداولة حول طلاقها غير صحيحة، للأسف بعض المواقع والصحف بتتداول خبر طلاقي علي حسب قول الزوج.. وأوكد لكم أن كل الأقاويل كاذبة وغير صحيحة».

واستكملت صدقي حديثها حول حقيقة طلاقها بالقول «إن الدليل على صحة كلامها بمنع سفر الصغار حتى الوقت الحالي، وهو الأمر الذي نفاه الزوج خلال حديثه قائلا: «أكبر دليل هو منع سفر الصغار للآن والذي انكره».

وحذرت الفنانة هالة صدقي بضرورة اتخاذ الحذر من تداول تلك الأخبار التي وصفتها بالكاذبة والعارية تماما من الصحة، منبهه بأنها ستقاضي كل من يتداول تلك الأقاويل بغرض التشهير قائلة «وأنبه أن كل موقع أو جريدة تتناول هذه الأقاويل الكاذبة سوف تتم محاسبته أمام النائب العام بغرض التشهير».