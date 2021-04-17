الامارات | «العناق الأول».. الصورة الصحافية الأجمل في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «العناق الأول».. الصورة الصحافية الأجمل في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت صورة مؤثرة، يظهر فيها شخصان في عناق، للمرة الأولى منذ شهور بسبب جائحة كورونا العالمية، بجائزة «الصورة الصحافية العالمية» 2021. ونال المصور الدنماركي، مادس نيسن، الجائزة الأولى للمسابقة المرموقة خلال مراسم افتراضية أقيمت في أمستردام.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة إن الصورة الفائزة تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما لا تمثله صورة أخرى.

وتحمل الصورة الفائزة اسم «العناق الأول»، والتقطها نيسن لمصلحة صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية اليومية في أغسطس 2020، وتظهر فيها البرازيلية روزا لوزيا لوناري، التي تبلغ من العمر 85 عاماً، تعانقها الممرضة أدريانا سيلفا دا كوستا سوزا، للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، بأحد دور رعاية المسنين.

وكانت الممرضة ترتدي رداء من البلاستيك، سمح لهما بالعناق دون تلامس جسدي. وأثناء العناق، يتطاير الرداء لتبدو الممرضة وكأنها ملاك. وقال المصور نيسن إن رسالة الصورة هي «الحب والرحمة». وقالت لجنة التحكيم إن الصورة مبدعة، وإنها تلخص ماهية الوباء.

وتضم الجوائز ثماني فئات، وقد شارك في المسابقة 4315 مصوراً من 130 دولة. وتحصل الجائزتان الرئيستان الأولى والثانية على 5000 يورو لكل واحدة.

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