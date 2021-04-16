مكياج ترابي من العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - سيطرت الألوان الترابية على عروض ربيع وصيف 2021، وبما أننا دخلنا الشهر الفضيل، اخترنا لك أبرز الإطلالات المناسبة للإفطارت، بمكياج أنيق يخفي عيوب البشرة وتعبها.



Go Nude



من منصات العروض العالمية ندعوك لاختيار المكياج النيود الترابي الذي يجمّل مظهرنا بعيداً عن الألوان القوية كما يجعلنا نبدو ببشرة صحية فكيف نعتمده:

بعد ترطيب البشرة بشكل جيد، طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك على أن تختاريه بنفس لون البشرة لا أفتح ولا أغمق.

اخفي الهالات والإرهاق بكونسيلر بلون طبيعي واستخدمي منه كمية كبسرة كي لا تلفتين إلى الإنتباه إلى منطقة أسفل العينين.

غلفي بشرتك ببشرتك ببودرة حرة في حال كنت تعانين من بشرة دهنية لامعة .

اعتمدي القليل من هايلايتر الوجه الذي يخفي المظهر الباهت ويزيدك إشراقاً.

اختاري الظلال النيود الحيوية وطبقها على طريقة المزج باختيار لون واحداً أو أكثر فهي تشرق نظراتك وتبعد التعب عن عنينك.

لا تنسي اختيار ماسكرا تناسب شكل رموشك، فالماسكرا الجيدة ستوسع مدى العينين وتبرز جمالهما.

أخيراً يمكنك تطبيق أحمر شفاه أيضاً بلون نيود- بيني أو زهري أو قد يمكن أن يكون بتركيبة لامعة.

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Editor’s pick



1 - كريم أساس" ناتشيرل رادينت من نارس" Nars Natural Radiant

2- ظلال عيون" باكستيدج آي باليت من ديور" Dior Backstage Eye Palette

3- هايلايتر" من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Highlighter

4 -أحمر شفاه " أللور ليمينيوز أنتونس ليب من شانيل" Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip

5- ماسكرا" فاليوم إيفي فوسيل من إيف سان لوران" Ysl Mascara Volume Effet Faux Cils

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