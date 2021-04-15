الامارات | التنزه الصحي.. تسلية وتقوية للمناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن التنزه الصحي.. تسلية وتقوية للمناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد المشي لمسافة طويلة وسيلة مثالية للنشاط البدني خلال جائحة كورونا من دون إنهاك نفسك، وقال مدير دراسات العلاج الطبيعي بجامعة العلوم التطبيقية للصحة في ألمانيا، الطبيب توبياس إرهارت، إن المشي لمسافة طويلة ليس نوعاً من التسلية اللطيفة فحسب، بل هو أيضاً مفيد للصحة، فالمشي المنتظم لفترات طويلة يقوي جهاز المناعة ويقلل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، كما يخفض مستوى السكر في الدم.

وأضاف: «خلال فترات الراحة النشطة للمشي الصحي لمسافات طويلة، تتدرب أيضاً قوة (الجسم) والرشاقة والتنسيق».

ويمزج التنزه الصحي سيراً على الأقدام، الذي طورته رابطة التنزه الألمانية (دي دبليو في)، التنزه لمسافات قصيرة مع تمارين العلاج الطبيعي، وطورت الرابطة مفهوم التنزه الصحي على الأراضي المسطحة، وفي سلاسل الجبال المنخفضة.

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