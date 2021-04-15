الامارات | شراكة بين «الفجيرة الثقافية» و«المخترعين الإماراتية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الفجيرة الثقافية» و«المخترعين الإماراتية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية، ومقرها دبي، تنصّ على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والتنسيق المباشر في مجال الابتكار، ودعم روح المبادرة والريادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الطاقات الواعدة في عوالم الابتكارات والاختراعات.

وقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة «الفجيرة الثقافية»، خالد الظنحاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان.

وقال الظنحاني إن «المذكرة تأتي انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى أن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، باعتبار الابتكار أساس التطوير والارتقاء بجودة الحياة»، مؤكداً حرص «الفجيرة الثقافية»، عبر منصتها الابتكارية 2071، على بناء شراكات فاعلة لتصميم المستقبل وتنمية مجتمع المعرفة، من خلال الابتكار الإبداعي، وإيجاد بيئة تدفع الجميع للابتكار وتحفز الشباب على إيجاد الحلول لجميع تحديات المستقبل.

من جهته، أعرب أحمد مجان عن سعادته بمذكرة التفاهم التي ستزيد من تفعيل رسالة وهدف الجمعية في احتواء أبناء الوطن، وصقل مواهبهم الفذة، ودعمهم وتشجيعهم وتمكينهم في عالم الاختراعات، مشيراً إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بالتعاون المشترك مع كل الجهات. من جانبها، قالت الأمين العام مديرة منصة 2071 للابتكار في «الفجيرة الثقافية»، حياة الحمادي، إن «مذكرة التفاهم بين الجمعيتين الرائدتين ستعمل على خلق بيئة محفزة للابتكار من خلال دعم الطاقات الابتكارية، وتنمية التفكير الإبداعي لديهم وإمدادهم بالمهارات اللازمة، بالإضافة إلى إسهامها في نشر ثقافة الإبداع والابتكار والاختراع».

أحمد مجان:

«مذكرة التفاهم ستزيد من تفعيل رسالة وهدف الجمعية في احتواء أبناء الوطن وصقل مواهبهم الفذة».

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