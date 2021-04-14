كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - عادةً، تُعير النساء اهتماماً كبيراً لاختيار تسريحة شعر تُناسب شعرهن وتمنحهن مظهراً جذاباً، للظهور بإطلالة أكثر جمالاً. ويبدو أننا هذا الصيف، لدينا العديد من الخيارات، التي اختارها خبراء مصففي الشعر. ولعلّ أبرزها تسريحات شعر بسيطة وناعمة بالمطاط، والتي تتناسب مع جميع أنواع الشعر وطوله؛ لإظهار جمالك، وتعزيز جاذبيتك.



موديلات تسريحات شعر بسيطة وناعمة بالمطاط

أجمل موديلات تسريحات شعر بسيطة وناعمة بالمطاط

إليك، مجموعة رائعة من تسريحات شعر بسيطة وناعمة بالمطاط، لتعزّزي من جمال لون شعرك، وتتألّقي بإطلالة مميّزة.



تسريحة شعر ذيل الحصان بالمطاط مع الغرّة البف

تسريحة شعر ذيل الحصان لإطلالة عصرية لافتة

لتسريحة ذيل الحصان، قدرة هائلة في إظهار جمال عينيك مهما كان لونهما، وتُعد من أكثر تسريحات الشعر رواجاً لربيع وصيف 2021. ولاضفاء المزيد من الجمال، طبّقي معها لمسة خفيفة من ماكياج الوجه والعيون والشفاه لإطلالة مميزة وجذابة.



تسريحة شعر ويفي بالمطاط مع الغُرَّة الجانبية

تسريحة شعر ويفي لإطلالة أنيقة لافتة

يحتاج الشعر الى اختيار تسريحة جميلة لإبراز جماله، لذا يمكنك التنويع بسهولة والإبداع فيه، بإعتمادك هذه التسريحة الناعمة لإطلالة بسيطة ومميزة، ويمكنك تنفيذها على حسب طول شعرك وكثافته والمناسبة لشكل وجهك والتي ستعمل على توضيح ملامحه بشكل جذّاب.. جربي هذه التسريحة التي ستُعزّز من جاذبيتك وسحرك، فالهدف من ذلك هو ابراز جمال لون شعرك، ويُمكنك اعتمادها مع غرّة جانبية قصيرة أو طويلة وذلك حسب شكل جبينك، فإذا كان عريضاً يمكن تنفيذ غرّة كثيفة والعكس صحيح.

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تسريحة شعر ويفي مسحوبة إلى الخلف بالمطاط

تسريحة شعر بالمطاط ناعمة ولافتة في الوقت ذاته

عنوان هذه التسريحة الأنوثة والدلال، وهي من أجمل تسريحات الشعر التي تحمل بصمة كلاسيكية. لذا عزّزي من لون شعرك واستوحي هذا الستايل الذي يزيد من روعة إطلالتك وجمالك، ويتلائم مع شخصيتك وشكل وجهك، وهي من التسريحات العملية والبسيطة. تبقى تسريحة الشعر هي العامل الأهم لإكمال إطلالتك، مهما كان مكياجك واختيارك لملابسك. باستطاعتك تطبيقها بسهولة وبأسلوب ملفت وعصري جداً، من دون الحاجة لارتياد صالونات تصفيف الشعر، لإطلالة مميّزة، نابضة بالحيوية والأنوثة.



تسريحة شعر ويفي منخفضة بالمطاط بأسلوب البف

تسريحة شعر منخفضة لإطلالة كلاسيكية جذابة

تحمل تسريحة الشعر الويفي الكثير من الانعكاسات المختلفة، لذا كوني متميزة ومتألقة بتطبيق هذه التسريحة لإبراز جمالك وجاذبيتك، فهي تُعتبر من أشهر التّسريحات التي تُظهر المرأة بإطلالة متألقة كما أنَّها تسريحة مناسبة للأجواء النهارية أو المسائية، وتمنح الشعر الكثافة والشكل الجذاب. ومن السهل إنجازها في المنزل من دون الحاجة الى التوجّه إلى صالونات تزيين الشعر.

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تسريحة شعر مرفوعة بالمطاط بأسلوب المبعثر

تسريحة شعر مرفوعة بالمطاط بأسلوب المبعثر لإطلالة عفوية

يمكنك الاعتماد على هذه التسريحة، لإطلالة مُفعمة بالأنوثة والعفوية، وحتماً ستزيدك جمالاً وجاذبية. كما ويُمكنك اعتمادها لجميع مناسباتك. وللمزيد من السحر، يُمكنك اضفاء بعض اللمسات الجمالية من خلال إسدال خصلات مبعثرة من الغرة الجانبية حول جبينك.

تسريحة شعر الضفائر بالمطاط

تسريحة شعر الضفائر بالمطاط لإطلالة ناعمة

تمتاز تسريحة الضفائر بمختلف أساليبها، بالأناقة والعصرية في الوقت ذاته. وتُعتبر خيارك الأمثل خصوصاً أنّها تتميز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه. يُمكنك تنسيق مع هذه التسريحة الماكياج النّاعم البسيط، لتُضفي المزيد من النعومة والجاذبية إلى إطلالتك، سواء النهارية الكاجوال، أو الرسمية المسائية.

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