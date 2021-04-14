هكذا تحمي بشرة طفلك من الأشعة فوق البنفسجية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أن بشرة الأطفال الصغار أكثر عُرضة لمخاطر أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

وأرجعت المجلة المعنية بالأسرة والطفل سبب ذلك إلى أن بشرة الأطفال أرق بكثير من بشرة البالغين، كما لا يمكنها إفراز كميات كافية من الأصباغ، التي تعمل كحماية طبيعية من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

فضلا عن ذلك، تقترب الخلايا الجذعية الحساسة تجاه الأشعة فوق البنفسجية للشمس لدى الأطفال إلى الطبقة السطحية من البشرة، بخلاف موضعها لدى البالغين، ومن ثمّ يزداد معدل تحسس بشرة الطفل تجاه الأشعة فوق البنفسجية للشمس مقارنة بالبالغين.

لذا أكدت المجلة الألمانية أن الأطفال يحتاجون إلى كريم واق من الشمس ذي أكبر مُعامل حماية ممكن، عندما يخرجون في الهواء الطلق خلال فصل الصيف. وكي يُجدي الكريم الواقي نفعا في الحماية من الشمس، لابد من إعادة وضعه على بشرة الطفل بشكل متكرر، إذا تم إزالته بفعل الفرك أو المياه.

وإلى جانب ذلك، شددت "بيبي & فاميليه" على أهمية اختيار الملابس المخصصة لحماية الطفل من الأشعة فوق البنفسجية، مع الالتزام دائما بإبقاء الطفل في أماكن الظل، محذرة من تعرضه لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، التي تتراوح بين الساعة 11:00 ظهرا و14:00 عصرا، والتي تتعامد خلالها الأشعة فوق البنفسجية.