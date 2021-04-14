إشادات بـ سهر الصايغ بعد تجسيدها لمشهد اغتصاب في «الطاووس»: بتعمل عظمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أدائها التمثيلي المختلف والقوي، جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ تمكنت الفنانة سهر الصايغ من وضع بصمتها المميزة أمام الجماهير، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل «الطاووس»، حيث تجسد دور فتاة تدعى «أمنية» من أصحاب الطبقة الفقيرة، تتعرض لحادث اغتصاب على يد مجموعة من الشباب من أصحاب النفوذ، ومن ثم تتوالى الأحداث.

إشادات الجمهور بأداء سهر الصايغ

وسرعان ما لاقت الفنانة إشادات واسعة من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء من بينها، «سهر الصايغ ممثلة موهوبة وصادقة جدا»، «طول عمرها بتعمل عظمة ولا فشلت مرة في دور عملته»، «ممثلة جميلة وطبيعية أداءها راقي ومميز وكل أدوارها مختلفة ورائعة».

أحداث مسلسل «الطاووس»

تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي إنساني، وتبرز الأحداث مدى المعاناة التي يواجهها بعض أفراد الطبقة الفقيرة والتي تمثلها «أمنية» سهر الصايغ، حيث تعمل كعاملة نظافة في أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، للمساهمة في الإنفاق على والدها المريض وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، وكذلك توفير نفقات دراستها الجامعية، وهو ما يعرضها لعملية اغتصاب جماعي على يد مجموعة من أبناء رجال أصحاب نفوذ.

وخلال أحداث الحلقة الأولى، شاهد أحد هؤلاء الشباب «أمنية» ومن ثم قام بخطف هاتفها المحمول منها، ووضع لها المخدر في العصير واصطحبها هو وأصدقاؤه إلى غرفة النوم وهناك تحدث واقعة الاغتصاب من قبل هؤلاء الشباب من أصحاب النفوذ بسبب ذهابها للعمل في حمامات إحدى الحفلات.

أبطال مسلسل «الطاووس»

يشارك في أحداث مسلسل «الطاووس» نخبة من نجوم الفن، من بينهم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، ومن تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.