الامارات | روح رمضان في دبي.. من على متن حافلة تراثية

شكرا لقرائتكم خبر عن روح رمضان في دبي.. من على متن حافلة تراثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء حافلة بالأصالة تحتفي جولات ثقافية في دبي بشهر رمضان المبارك في المدينة، عبر توفير رحلة وتجارب مميزة، حيث تنطلق من حي الفهيدي التاريخي بدبي، وتغطي أقدم أحياء المدينة بواسطة حافلة الترولي التراثية المدهشة، ثم يتبعها تجربة إفطار رمضانية متكاملة.

وحرصاً على تقديم أوقات عامرة بالبهجة والمعرفة، تدار كل رحلة من جولات «رايد آند إفطار» التي أطلقها «هيرتج إكسبرس» عبر مرشد ثقافي إماراتي، يتواجد مع الزوار في جميع مناطق الجذب ذات الطابع التراثي العريق، بما ذلك منطقة السيف، والعبرة، والغبيبة والشندغة.

ويعد المرشدون الإماراتيون بمثابة سفراء ثقافيين، فضلاً عن موهبتهم في سرد القصص والحقائق. ويعمل المرشدون على الإجابة عن أي أسئلة توجه إليهم من قبل الركاب حول الثقافة الإماراتية، وكيف تطورت دبي لتصبح المدينة الحديثة والمزدهرة كما هي.

روح المتعة والاكتشاف لن تتوقف عند ركوب الحافلة فقط، لكن أثناء العودة إلى حي الفهيدي يبدأ موعد الإفطار بمركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ويتضمن هذا الجزء من الأمسية الذهاب إلى مواقع وتجارب تشمل زيارة المسجد القديم، وإلقاء نظرة على الخيمة البدوية الصحراوية، وفرصة لمشاهدة الإبل والصقور كجزء من برنامج «أصدقاء الصحراء».

وتختتم الجولة بجلسة مسائية تتخللها فقرة الأسئلة والأجوبة الرمضانية.

• الجولة تختتم بجلسة مسائية في مجلس إماراتي أصيل.

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